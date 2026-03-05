Xe điện Wuling Mini EV chuẩn bị có phiên bản mới tại Việt Nam

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trên trang chủ của thương hiệu Wuling tại Việt Nam không còn dòng sản phẩm Mini EV từng được ra mắt vào giữa năm 2023. Thay vào đó là hình ảnh của dòng sản phẩm New Mini EV với tiêu đề Coming Soon (Chuẩn bị xuất hiện).

Hình ảnh cho thấy thiết kế của mẫu New Mini EV tương đồng với thế hệ mới của Wuling Hongguang Mini EV tại thị trường Trung Quốc (Ảnh: Chụp màn hình).

Hongguang Mini EV là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ. Thế hệ đầu tiên được liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) ra mắt vào năm 2020. Mẫu xe này từng trở thành ô tô bán chạy nhất Trung Quốc năm 2022.

Thế hệ mới của Wuling Hongguang Mini EV (tên gọi tại thị trường Trung Quốc) có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.256 x 1.510 x 1.578mm, với chiều dài trục cơ sở 2.190mm. Kích thước trên có phần tương đồng với mẫu xe điện VinFast Minio Green (3.090 x 1.496 x 1.659mm).

Wuling Hongguang Mini EV thế hệ mới đang được bán tại Trung Quốc. (Ảnh: SGMW)

So với thế hệ trước, Wuling Hongguang Mini EV có sự thay đổi lớn nhất ở thiết kế ngoại thất. Không còn sở hữu kiểu dáng vuông vức dạng khối hộp, Hongguang Mini EV giờ đây mang kiểu dáng bo tròn mềm mại.

Dòng xe điện cỡ nhỏ này lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam vào giữa năm 2023, trở thành mẫu ô tô có giá bán thấp nhất thị trường: khởi điểm 239 triệu đồng.

Khi mới ra mắt tại Việt Nam, mẫu xe có tên Wuling HongGuang Mini EV (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Là sản phẩm khởi đầu cho phân khúc xe điện cỡ nhỏ, Wuling Mini EV được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của VinFast VF3 không lâu sau đó, Mini EV phần nào đó bị lãng quên trên thị trường Việt Nam.

Ngày 29/6/2023, TMT Motors giới thiệu ô tô điện Wuling Hongguang MiniEV tới khách Việt. Xe được phân phối với hai phiên bản: Tiêu chuẩn và Nâng cao, mỗi loại có hai tùy chọn pin: 9,6kWh hoặc 13,4kWh.

Như vậy, khách Việt mua xe này sẽ có tổng cộng 4 lựa chọn. Xe được lắp ráp tại nhà máy ở Hưng Yên, đi kèm mức giá 239-279 triệu đồng. Vào năm 2024, nhà phân phối đã đổi tên mẫu xe này thành Wuling Mini EV.