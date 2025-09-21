Đoạn dây nhỏ bị kẹp khiến Kia phải tháo tung nội thất xe Telluride mới tinh

Đôi khi những chi tiết nhỏ nhất lại gây ra những rắc rối lớn nhất. Sự cố trên xe Telluride không đòi hỏi một công việc phức tạp để khắc phục. Tuy nhiên, Kia yêu cầu xử lý triệt để nên mất khá nhiều thời gian.

Emily L., 20 tuổi, là một kỹ thuật viên của Kia, đã tiếp nhận một chiếc Telluride. Lúc đầu, xe không có dấu hiệu gì bất thường, nó mới chỉ chạy khoảng 16km và được đưa đến để kiểm tra trước khi bàn giao. Tuy nhiên, Emily không hề chủ quan. Trong quá trình kiểm tra, cô nhận thấy đèn xi-nhan trái nhấp nháy nhanh bất thường, trong khi đèn hậu, đèn đuôi và đèn biển số đều không sáng.

Hai chiếc SUV gặp sự cố chập mạch do dây điện bị kẹp phía sau cụm loa sau (Ảnh: Emily L.).

“Sau một chút kiểm tra, tôi phát hiện một trong những dây điện có điện trở đo được là 0,1ohm, trong khi đáng lẽ phải là 0FL. Điều đó cho thấy dây bị chập mạch, đúng như mã lỗi đã báo. Dây này nối thẳng từ đèn hậu trái đến ICCU”, Emily chia sẻ.

Chỉ một ngày sau, một chiếc Telluride khác gặp tình trạng tương tự. Emily tháo một phần nội thất gần cụm đèn hậu và phát hiện cùng một lỗi trên cả hai xe: một đoạn dây bị kẹp phía sau cụm loa sau bên trái. Lực ép đủ mạnh để làm bong lớp cách điện, khiến dây mát chạm vào dây nguồn và gây ra sự cố.

Đáng chú ý, chỉ cần tháo dây ra khỏi vị trí bị kẹp thì mọi thứ hoạt động bình thường trở lại. Emily đã báo cáo vụ việc, và Kia quyết định thay vì chỉ sửa nhanh, hãng sẽ thay toàn bộ hệ thống dây điện dưới sàn. Đó là một công việc không hề nhanh gọn, đơn giản; phải tháo ghế, thảm, ốp nhựa và nhiều chi tiết nội thất khác. Trong lần đầu tiên, Emily mất khoảng 12 tiếng để hoàn thành.

Trong khi đó, nếu chỉ sửa đoạn dây hỏng nhỏ bằng đầu nối và ống co nhiệt thì chỉ mất chưa đến một giờ. Dù phương án này có thể làm tăng điện trở và tiềm ẩn nguy cơ lỗi mới, nhưng nhiều khả năng nó vẫn giải quyết triệt để sự cố. Dù vậy, lựa chọn của Kia là thay toàn bộ hệ thống dây điện dưới sàn để đảm bảo độ tin cậy lâu dài và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chập lại ở cùng vị trí.

Việc thay thế toàn bộ dây dẫn dưới sàn, một công việc kéo dài 7-12 giờ (Ảnh: Emily L.).

Dù có thể gây phiền toái cho kỹ thuật viên và chắc chắn tốn kém hơn, quyết định thay thế toàn bộ dây dẫn trong những trường hợp này thể hiện cam kết của hãng trong việc duy trì chất lượng sản phẩm.