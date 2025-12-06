Suzuki Fronx có “đáy” mới dưới 500 triệu đồng, vẫn chưa rẻ bằng Sonet

Suzuki Việt Nam gia tăng ưu đãi cho Fronx trong tháng 12. Theo đó, mẫu SUV hạng A này được nhà phân phối hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, quy đổi thành mức giảm 26-60 triệu đồng, chi tiết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi GL 520.000.000 26.000.000 494.000.000 GLX 599.000.000 60.000.000 539.000.000 GLX Plus 649.000.000 35.000.000 614.000.000

Giá bán thực tế của Suzuki Fronx trong tháng 12 (Đơn vị: Đồng).

Trong khi đó ở tháng 11, Suzuki Fronx có ưu đãi 20-25 triệu đồng từ hãng xe Nhật Bản (trừ bản tiêu chuẩn GL). Kết hợp thêm khuyến mại từ phía đại lý, mẫu xe này được giảm nhiều nhất 45 triệu, không hấp dẫn bằng thời điểm hiện tại.

Suzuki Fronx lần đầu ra mắt Việt Nam vào giữa tháng 10. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Sau khi áp dụng ưu đãi kể trên, Suzuki Fronx lần đầu có giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng. Tuy nhiên, Kia Sonet mới là mẫu xe có “giá sàn” thấp nhất phân khúc trong tháng 12, từ 489 triệu đồng sau khi áp dụng khuyến mại 10 triệu đồng từ nhà phân phối.

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi 1.5 AT 499.000.000 10.000.000 489.000.000 1.5 Deluxe 539.000.000 25.000.000 514.000.000 1.5 Luxury 579.000.000 25.000.000 554.000.000 1.5 Premium 624.000.000 20.000.000 604.000.000

Các phiên bản còn lại của Kia Sonet cũng có ưu đãi giảm giá trong tháng 12 (Đơn vị: Đồng).

Được áp dụng khuyến mại lớn, Suzuki Fronx chưa tạo được cách biệt so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng A. Nhóm xe này còn có Toyota Raize, tuy không được ưu đãi nhưng sở hữu giá bán chỉ 510 triệu đồng; hay Hyundai Venue có giá 499-539 triệu đồng.

Lợi thế cạnh tranh của "tân binh" này nằm ở trang bị, gồm một số tính năng hấp dẫn như: màn hình hiển thị kính lái HUD, sạc điện thoại không dây và gói công nghệ an toàn chủ động (trên bản cao nhất).

Nội thất của Suzuki Fronx (Ảnh: Tiến Dũng).

Tuy nhiên, đa phần khách hàng đến với phân khúc SUV hạng A đều nhắm tới những sản phẩm giúp tối ưu chi phí. VinFast VF 5 đang được ưa chuộng nhất nhóm xe này, với 35.406 chiếc được bán ra sau 10 tháng đầu năm cũng nhờ yếu tố đó; không chỉ có giá bán dễ tiếp cận (529 triệu đồng), mà còn được hãng xe Việt miễn phí sạc đến năm 2027.

Nếu không chọn xe điện và có "ngân sách" trong khoảng 600 triệu đồng, người dùng lại có khả năng nghiêng về những mẫu SUV hạng B, do nhóm xe này cũng đang chạy đua ưu đãi. Ví dụ như Toyota Yaris Cross Xăng đang có giá bán thực tế ở mức 617 triệu đồng, không chênh lệch nhiều với bản cao nhất của Fronx.

Toyota Yaris Cross Xăng không chỉ có không gian nội thất lớn hơn Fronx mà còn sở hữu hàm lượng trang bị ấn tượng hơn. Mẫu xe này cũng có gói công nghệ an toàn chủ động (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đây cũng là lý do ngoài VF 5, các mẫu SUV hạng A chạy xăng đều không có doanh số quá nổi bật. Như trong tháng 10, thị trường "bùng nổ" tiêu thụ nhưng Kia Sonet cũng chỉ bán được 522 chiếc, Toyota Raize ghi nhận doanh số 368 xe, còn Hyundai Venue bàn giao được 184 chiếc.

Suzuki Việt Nam chưa công bố số liệu bán hàng tháng 11, nên chưa thể đánh giá sức hút của Fronx. Thế nhưng từ việc hãng tăng mạnh ưu đãi cho mẫu xe này, có thể thấy sức tiêu thụ chưa thực sự nổi bật, vẫn cần "cú hích" tạo đà.