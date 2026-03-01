Lao ra từ đường nhánh, ô tô con bị xe khách đâm văng

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 27/2 ở Thanh Oai, Hà Nội.

Theo đó, chiếc ô tô con từ đường nhánh đã chạy băng qua đường chính, không có dấu hiệu giảm tốc độ, dẫn tới việc bị xe khách đâm ngang hông, đẩy văng ra xa.

Lao sang đường như chốn không người, ô tô con bị xe khách đâm văng (Video: OFFB).

Theo thông tin ban đầu, tai nạn đã dẫn tới thương vong với người ngồi trên ô tô con.

Về nguyên tắc an toàn, khi tới đoạn đường giao nhau, dù đang đi trên đường chính hay đường nhánh, tài xế đều nên giảm tốc độ và chú ý quan sát phương tiện đi từ hướng cắt ngang để tránh nguy cơ va chạm.

"Tài xế xe con từ đường nhánh cắt ngang qua đường lớn mà đi nhanh như vậy là sai hoàn toàn rồi, quá bất cẩn. Dù cho xe khách chạy chậm nhưng gặp ô tô con lao như tên bắn vậy thì cũng khó tránh. Mà hình như tôi thấy trên đường chính cũng không có gờ giảm tốc hay sao nhỉ? Nên có mấy lượt gờ giảm tốc để nhắc tài xế".

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Minh nhận xét: "Xe có camera hành trình nếu chạy với tốc độ khoảng 50km/h như hiển thị thì cũng không phải là quá nhanh, nhưng tới gần đoạn đường giao cắt thì nên giảm tốc độ chút để quan sát hai bên chứ cứ ỷ mình đang đi trên đường ưu tiên mà vẫn đạp ga thì rất nguy hiểm".

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào đi tới.

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.