Thời gian sạc lâu vốn bị xem là một trong những nhược điểm lớn nhất của ô tô điện nếu so với tốc độ tiếp nhiên liệu của xe động cơ đốt trong truyền thống. Tuy nhiên, hãng xe Trung Quốc Zeekr vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu 001 sở hữu khả năng sạc được cho là nhanh nhất thế giới hiện nay.

Mẫu xe điện Zeekr 001 của Trung Quốc đạt tốc độ sạc đáng kinh ngạc, hứa hẹn thay đổi cuộc chơi toàn cầu (Ảnh: Zeekr).

Nhờ sử dụng kết cấu điện mới 900V và công nghệ pin “Golden Brick”, một phiên bản của mẫu Zeekr 001 có khả năng đạt tốc độ sạc pin từ 10% lên 80% chỉ trong 7 phút. Con số này đặc biệt đáng chú ý vì xe sử dụng bộ pin có dung lượng khá hợp lý - 95kWh, chứ không phải nhỏ nên mới sạc được nhanh.

Zeekr cho biết mẫu 001 phiên bản mới hỗ trợ công suất sạc lên tới 1.140kW. Tại Mỹ, chỉ có hệ thống Tesla Megacharger dành cho mẫu bán tải điện Semi mới đạt đến mức tương đương. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Zeekr đã bắt đầu triển khai các trạm sạc 1.300kW.

Zeekr 001 phiên bản sử dụng bộ pin 95kWh có duy nhất cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), với hai mô-tơ điện kết hợp lại cho công suất 912 mã lực. Cấu hình này cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,83 giây.

Phiên bản dùng pin 95kWh có phạm vi di chuyển theo chuẩn CLTC của Trung Quốc đạt 710km/lần sạc, con số khá ấn tượng dù tiêu chuẩn này vốn được xem là khá lạc quan.

Chỉ mất 7 phút để sạc 70% pin, Zeekr 001 chứng minh Trung Quốc đang dẫn đầu trong cuộc cách mạng xe điện (Ảnh: Zeekr).

Ngoài ra còn có phiên bản dùng pin 103kWh ứng dụng công nghệ Qilin của CATL, mang đến cho xe phạm vi hoạt động tăng lên 762km. Tuy nhiên, bản này không đạt tốc độ sạc nhanh bằng pin Golden Brick, dù vẫn có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 10 phút.

Zeekr 001 mới còn được nâng cấp mạnh về trang bị nội thất, với nóc kính toàn cảnh tích hợp đèn LED mô phỏng bầu trời sao, tương tự thiết kế trần Starlight trên các xe Rolls-Royce.

Không gian bên trong xe nổi bật với màn hình giải trí cỡ lớn, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) 39,3 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 13 inch và màn hình phụ 8 inch dành cho hàng ghế sau.

Zeekr hiện chưa công bố giá bán chi tiết, nhưng cho biết việc giao xe cho khách hàng sẽ bắt đầu trong vài ngày tới.