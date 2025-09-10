Lãnh đạo Mercedes công khai "cà khịa" Audi và BMW

Ba thương hiệu xe sang Đức - Audi, BMW, Mercedes - vốn chưa bao giờ ngừng cạnh tranh. Tại Triển lãm Ô tô Munich năm nay, cả ba đều tung ra ngôn ngữ thiết kế mới cùng cabin định hình tương lai. Trong khi nhiều lãnh đạo hãng xe thường tránh bình luận trực tiếp về đối thủ, Giám đốc thiết kế Gorden Wagener của Mercedes lại quyết định "tấn công" trực diện.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Top Gear, ông không nói giảm nói tránh, mà đi thẳng vào vấn đề. Nhận xét về chiếc Concept C mà Audi vừa ra mắt, ông mỉa mai: “Nhìn như được thiết kế từ năm 1995”. Theo ông, nội thất này “quá quen thuộc và quá ít công nghệ”.

Ông Wagener cho rằng màn hình kích thước lớn chính là thứ không thể thiếu với khoang nội thất ô tô ngày nay (Ảnh: Mercedes).

Dù tự nhận mình là fan của kiểu màn hình analog cổ điển, nhưng ông Wagener vẫn cho rằng màn hình kỹ thuật số là trang bị bắt buộc trên ô tô hiện đại, và màn hình phải to. Theo ông, màn hình nhỏ chỉ dành cho xe nhỏ.

Ông dự đoán trong tương lai, AI và điều khiển giọng nói sẽ tiến bộ hơn nhiều, nhưng vẫn không thay thế được màn hình lớn, vì người dùng muốn vừa có trải nghiệm trực quan, vừa có thể xem phim hay giải trí.

Thiết kế nội thất trên ba mẫu xe mới của BMW, Mercedes-Benz và Audi (Ảnh: Top Gear).

Audi Concept C đi theo hướng tối giản, với màn hình 10,4 inch có thể thụt vào khi không cần dùng. Phiên bản sản xuất dự kiến ra mắt năm 2027 sẽ giữ lại khoảng 90% thiết kế concept, chen vào khoảng trống giữa TT và R8 trong danh mục sản phẩm của hãng.

Màn hình trên các mẫu xe hiện tại của Audi cũng khá lớn; ví dụ, Q5 có bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình thông tin - giải trí 14,5 inch, cùng với tuỳ chọn màn hình 10,9 inch bên ghế phụ. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa là gì so với màn hình khổng lồ MBUX Hyperscreen 39,1 inch phủ kín táp-lô trên mẫu Mercedes GLC chạy điện mới.

Khi bàn đến iX3 thế hệ mới - mẫu đầu tiên theo triết lý Neue Klasse của BMW, ông Wagener cũng không "nương tay".

Chiếc SUV này có màn hình chạy ngang kính chắn gió, màn hình trung tâm 17,9 inch và tùy chọn HUD 3D, nhưng theo Wagener, đó không phải giải pháp hay.

“Họ từng giới thiệu ý tưởng này vài năm trước với thông tin hiển thị ở chân kính lái. Thành thật mà nói, tôi không thích. Quá xa để đọc được, mọi thứ trông nhỏ lại, gây xao nhãng, và lại phải thêm một màn hình cảm ứng khác để vận hành chúng, thành ra phức tạp chồng phức tạp. Đây là một giải pháp tưởng như mới, nhưng thực ra khá truyền thống và không trực quan”, ông nói.

Dù những lời nhận xét của ông có phần “đá xéo”, nhưng đó cũng chỉ là một góc nhìn trong lĩnh vực mà triết lý thiết kế mỗi hãng mỗi khác. Chưa rõ Audi và BMW sẽ phản ứng như thế nào, có đáp trả hay không.

Trong gian hàng của Mercedes tại Munich, ngoài mẫu GLC EV còn có Concept AMG GT XX - chiếc xe hiệu năng cao vẫn dùng cụm đồng hồ 10,25 inch và màn hình giải trí 14 inch. Có lẽ Mercedes cũng muốn chứng minh rằng, không phải lúc nào to hơn cũng tốt hơn, mà quan trọng là đặt đúng chỗ.