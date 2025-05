Những điều chủ ô tô cần lưu ý trong mùa mưa bão để bảo toàn tài sản

Đơn giản nhất là không phải lái xe ra đường vào ngày mưa, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm như vậy. Ngoài việc phòng tránh, trong trường hợp bất khả kháng, hoặc đang trên đường thì trời đổ mưa to, tài xế cần có một số kỹ năng xử lý tình huống để đảm bảo an toàn cho cả người và xe.

Dừng, đỗ xe nơi an toàn

Nơi như thế nào được coi là an toàn đối với ô tô? Lý tưởng nhất là nơi có mái che, cao ráo. Việc đỗ xe dưới gốc cây tiềm ẩn nguy cơ bị cây đổ trúng hoặc sét đánh. Hầm để xe được coi là nơi lý tưởng để tránh nguy cơ cây đổ, nhưng cần chú ý xem xét khả năng thoát nước, chống ngập của hầm.

Khi trời mưa bão, gió mạnh có thể làm gãy cành cây to hoặc thậm chí làm đổ cả cây (Ảnh minh họa: Bùi Tuấn/OFFB).

Khi đỗ xe trong nhà hoặc trong hầm mà không chắc chắn về khả năng thoát nước và nguy cơ ngập thì hãy cân nhắc phương án kê gạch, kích xe để phương tiện cao hẳn lên so với mực nước có nguy cơ. Việc đỗ xe trên một tấm nilon cỡ lớn rồi buộc lại từng được không ít chủ ô tô áp dụng trong mùa mưa bão năm ngoái và đã phát huy hiệu quả chống ngập.

Khi đang lái xe trên đường mà không may trời đổ mưa lớn, tới mức khó quan sát, tài xế nên tìm chỗ trú an toàn. Hãy cân nhắc việc vào hầm đỗ xe tại các trung tâm thương mại, hoặc vào trạm xăng. Nếu buộc phải dừng xe dọc đường, hãy cố gắng dừng xe cạnh những tòa nhà được xây kiên cố, tránh đỗ xe dưới cây to, biển quảng cáo, tường cũ... Khi dừng xe, nhớ bật đèn khẩn cấp và dừng ở bên phải chiều lưu thông.

Hầm chui hoặc gầm cầu là nơi nhiều người lái ô tô và xe máy lựa chọn để trú mưa, nhưng khá nguy hiểm nếu có tài xế không quan sát kịp để tránh và có thể gây ùn tắc giao thông.

Bình tĩnh khi lái xe trong mưa bão

Trong trường hợp bất khả kháng, phải lái xe dưới trời mưa lớn, chưa có chỗ trú, hãy tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn. Trước tiên, cần điều khiển xe với tốc độ chậm hơn bình thường và giữ khoảng cách xa hơn với xe phía trước, hạn chế phanh đột ngột.

Khi trời mưa to, cần tham khảo trước tuyến đường cần di chuyển, nếu cần thì thay đổi lộ trình, tránh đi vào những cung đường có nguy cơ ngập. Chỉ lái xe qua những đoạn đường mà nước ngập không quá nửa bánh xe (Ảnh: OFFB).

Hãy hạn chế lái xe vào những khu vực đường ngập và tuyệt đối không cố đi qua chỗ ngập sâu hoặc khi không biết mức độ ngập ở phía trước như thế nào.

Với những chỗ ngập vừa phải, xe có thể đi qua, tránh việc đạp thốc ga để xe phóng nhanh qua chỗ ngập, tạo sóng nước gây nguy hiểm cho các xe khác và khiến nước có thể tràn vào khoang máy qua lưới tản nhiệt và các ống hút gió, gây hiện tượng thủy kích. Cũng vì lý do này, khi đường ngập, cần tránh đi sát bên cạnh các xe lớn như xe buýt, xe tải vì dễ bị hứng sóng nước.

Xử lý như thế nào khi xe bị ngập?

Việc đầu tiên và quan trọng nhất cần ghi nhớ là nếu xe bị chết máy ở chỗ ngập, tuyệt đối không khởi động lại xe, vì việc này dễ khiến xe bị thủy kích, tay biên bị cong hoặc gãy, thậm chí lốc máy có thể vỡ, chi phí sửa chữa sẽ rất tốn kém.

Hình ảnh một chủ xe thảnh thơi ngồi trên nắp ca-pô chờ cứu hộ tới khi xe bị ngập nước từng gây sốt mạng xã hội vào tháng 5/2022 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khi xe bị chết máy ở chỗ ngập, tài xế nên chuyển cần số về vị trí N để có thể đẩy tới vị trí cao hơn và gọi cứu hộ. Trong lúc đợi cứu hộ tới, nếu có thể, tài xế nên mở nắp ca-pô và tháo cọc của bình ắc-quy để tránh hiện tượng rò điện.