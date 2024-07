Kia Carnival 2024 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam, bỏ ngỏ bản hybrid?

Một người dùng mới chia sẻ trên mạng xã hội về hình ảnh của một mẫu xe lạ bên ngoài trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội. Phần đầu, đuôi và logo ở mâm hợp kim tuy che chắn cẩn thận nhưng dựa vào thiết kế phần thân xe, giới chuyên gia nhận định đây là Kia Carnival 2024.

Phần thân xe của Kia Carnival 2024 gần như không khác đời hiện hành (Ảnh: Tâm Phan).

Chiếc xe bị bắt gặp sở hữu bộ mâm hợp kim mới, kiểu dáng giống với phiên bản hybrid vừa được ra mắt thị trường Indonesia nhưng có thể khác cách phối màu. Do đó, vẫn chưa rõ Carnival có được bổ sung biến thể hybrid ở lần nâng cấp này hay không, khi các đại lý và Thaco vẫn khá kín tiếng.

Kia Carnival Hybrid 2024 vừa được giới thiệu trong khuôn khổ triển lãm Ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2024, các bản thường đã được mở bán tại thị trường này từ tháng 4 (Ảnh: Paultan).

Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, thiết kế ngoại thất của Kia Carnival thay đổi chủ yếu ở phần đầu xe. Mặt ca-lăng trước có sự hiện diện của lưới tản nhiệt "mũi hổ" cỡ lớn, cụm đèn trước và đèn hậu kiểu mới đặt dọc, đèn LED định vị phía trước và phía sau đồng điệu có tạo hình chữ L.

Tùy phiên bản, Kia Carnival 2024 tại Indonesia trang bị mâm hợp kim 17-19 inch (Ảnh: Paultan).

Nội thất của Carnival 2024 gần như lột xác toàn diện dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, với thiết kế tập trung về phía người lái tương tự 2 mẫu xe điện Kia EV6 và EV9. Cụm màn hình cong gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình giải trí trung tâm và đều có kích cỡ 12,3 inch.

Cụm điều khiển trung tâm được làm gọn nhưng bổ sung núm xoay vật lý chỉnh điều hòa (Ảnh: Paultan).

Các trang bị tiện nghi trên Kia Carnival 2024 tại Indonesia gồm: điều hòa tự động 3 vùng, ghế trước chỉnh điện có làm mát, nhớ vị trí ghế lái, 12 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn trang trí nội thất 64 màu, sạc không dây chuẩn Qi, gương chiếu hậu kỹ thuật số tràn viền, các cổng sạc USB-C…

Chưa rõ khi về Việt Nam, Kia Carnival 2024 sẽ có cấu hình chỗ ngồi ra sao, do tại Indonesia, mẫu MPV này có phiên bản 11 chỗ ngồi. Trong khi đó, đời hiện hành đang mở bán chỉ có bản 7 chỗ hoặc 8 chỗ.

Khác với các bản thường, biến thể hybrid của Kia Carnival 2024 tại Indonesia sở hữu ghế bọc da Nappa (7 chỗ), hàng ghế thứ 2 có tựa lưng/đệm đỡ bắp chân chỉnh điện và làm mát/sưởi ấm (Ảnh: Paultan).

Về khả năng vận hành, các bản thường của Kia Carnival 2024 vẫn sử dụng động cơ dầu 2.2L do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước, cỗ máy này tạo ra 199 mã lực và 441Nm.

Hệ truyền động trên bản hybrid gồm động cơ xăng 1.6L tăng áp, kết hợp với mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, tạo ra 242 mã lực và 367Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, biến thể này có khả năng tăng tốc 0-100km/h nhanh hơn 1,4 giây so với các bản sử dụng động cơ dầu và tiêu thụ chỉ 7,4 lít/100km.

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là gói công nghệ an toàn chủ động với các tính năng như: kiểm soát hành trình chủ động có tính năng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước/hai bên thân xe/phía sau, đèn pha tự động chuyển chế độ xa/gần.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống camera 360 độ và 8 túi khí trên bản hybrid, các bản thấp chỉ có 6 túi khí.

Hệ truyền động xăng lai điện trên Kia Carnival Hybrid 2024 khá giống Sorento Hybrid hay Santa Fe Hybrid (Ảnh: Paultan).

Tại Việt Nam, Kia Carnival là một cái tên khá "hot" khi lọt top 15 xe bán chạy nhất toàn thị trường trong nửa đầu năm 2024, với lũy kế doanh số đạt 2.473 chiếc. Thành công này có được nhờ thiết kế bắt mắt, trang bị đầy đủ và đa dạng phiên bản với mức giá dao động 1,169-1,759 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá bán của Carnival 2024 có thể sẽ là bài toán cần cân đối với Thaco, đặc biệt nếu muốn mở bán cả bản hybrid. Tại Indonesia, mẫu xe này có giá quy đổi 1,492-1,795 tỷ đồng ở 3 bản sử dụng động cơ dầu, trong khi đó biến thể hybrid có giá quy đổi lên tới 2,157 tỷ đồng.

Nếu tăng giá mạnh khi về Việt Nam, Kia Carnival 2024 sẽ mất lợi thế trước Volkswagen Viloran (1,989-2,188 tỷ đồng).