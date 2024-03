Kia Carnival thêm 2 phiên bản: Cắt "trang bị gây tranh cãi", giảm giá bán

Kia Việt Nam mới đây đã cập nhật danh sách phiên bản của dòng xe Carnival trên trang web của mình. Thay đổi đáng chú ý đó là sự xuất hiện của hai phiên bản mới là 2.2D Luxury 7 chỗ và 2.2D Signature 7 chỗ - không cửa sổ trời, và điều chỉnh về giá bán đối với bản 2.2D Premium 7 chỗ.

Phiên bản Kia Carnival Giá bán (tỷ đồng) 3.5G Signature (7 chỗ) 1,759 2.2D Signature (7 chỗ) 1,389 2.2D Signature (7 chỗ) - không cửa sổ trời 1,349 2.2D Premium (7 chỗ) 1,309 2.2D Premium (8 chỗ) 1,269 2.2D Luxury (8 chỗ) 1,179 2.2D Luxury (7 chỗ) 1,169

Những điểm khác biệt giữa hai phiên bản mới và các phiên bản tương đương.

Như tên gọi, Carnival 2.2D Signature 7 chỗ - không cửa sổ trời (1,349 tỷ đồng) sẽ không được hệ thống cửa sổ trời dành cho hàng ghế thứ nhất và thứ hai. Thay đổi tưởng như "cải lùi" này có thể lại phù hợp với nhóm khách hàng có quan điểm rằng cửa sổ trời là "thừa thãi" hay "không phù hợp" tại Việt Nam.

Ngoài việc cắt bỏ cửa sổ trời, để tiết kiệm được 40 triệu đồng so với việc lựa chọn bản thường, người mua xe còn phải "hi sinh" trải nghiệm âm thanh trên chiếc MPV cỡ lớn này do Thaco đã thay bộ 12 loa Bose bằng 6 loa thường. Nhà sản xuất không đề cập tới những khác biệt khác (nếu có) giữa 2 phiên bản này.

Hệ thống 12 loa Bose trên phiên bản Signature bị thay bằng 6 loa thường (Ảnh: Kia).

Với phiên bản tiêu chuẩn mới mang tên Carnival 2.2D Luxury 7 chỗ (1,169 tỷ đồng), khác biệt của xe so với biến thể Luxury 8 chỗ chính là số lượng ghế ngồi. Hàng ghế giữa trên cấu hình 7 chỗ được bố trí hai ghế độc lập chỉnh cơ tích hợp bệ tỳ tay và xe cũng rẻ hơn 10 triệu đồng so với bản 8 chỗ.

Bản Luxury chỉ được trang bị ghế chỉnh cơ thay vì ghế chỉnh điện có đệm đỡ bắp chân như bản Premium và Signature (Ảnh: Autohome).

Song song với việc bổ sung hai phiên bản mới, Thaco còn hạ giá bán của phiên bản 2.2D Premium 7 chỗ từ 1,329 tỷ đồng xuống 1,309 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 20 triệu đồng.

Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2022, Kia Carnival được nhiều khách hàng lựa chọn bởi kiểu dáng bề thế mang hơi hướng SUV, nội thất hiện đại cùng khả năng chuyên chở hành khách ấn tượng.

Từ phiên bản tiêu chuẩn, xe đã sở hữu đèn pha LED, la-zăng 19 inch, thanh ray nóc, bệ bước chân, cửa trượt hai bên và cốp xe chỉnh điện có chức năng tự động mở, gạt mưa phía sau đặt ẩn dưới cánh lướt gió. Bản Premium và Signature có thêm đèn hậu LED, đèn sương mù LED và lưới tản nhiệt cải tiến.

Thiết kế ngoại thất của Kia Carnival mang phong cách của các mẫu SUV full-size kiểu Mỹ (Ảnh: Kia).

Nội thất của Carnival tiện nghi và rộng rãi. Bản Premium và Signature được trang bị đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin-giải trí dạng cảm ứng có cùng kích thước 12,3 inch, so với loại bảng đồng hồ cơ kết hợp màn hình đa thông tin 4,2 inch và màn hình trung tâm 8 inch trên bản Luxury.

Nội thất của Kia Carnival có nhiều trang bị cao cấp (Ảnh: Mạc Đức Thành).

Một số "option" đáng chú ý khác bao gồm núm xoay chuyển số điện tử, phanh tay điện tử có tính năng tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold), 12 loa Bose, đèn trang trí nội thất 64 màu, cửa sổ trời đôi, hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng tích hợp bộ nhớ 2 vị trí và hệ thống sưởi ấm/thông gió, sưởi vô-lăng…Người dùng có thể sử dụng chìa khóa của xe để khởi động động cơ từ xa, mở/đóng toàn bộ cửa bên hông và cốp xe.

Trên các phiên bản Premium và Signature với cấu hình 7 chỗ ngồi, hàng ghế giữa của Carnival được trang bị cặp ghế độc lập dạng thương gia tích hợp đệm đỡ bắp chân và bệ tỳ tay, có tính năng chỉnh điện và sưởi ấm/thông gió.

Biến thể 7 ghế ngồi chiếm phần lớn doanh số của Carnival tại Việt Nam (Ảnh: Mạc Đức Thành).

Cấu hình 8 chỗ ngồi thực dụng hơn do người dùng có thể xoay toàn bộ hàng ghế thứ hai 180 độ hoặc thậm chí tháo rời nó để mở rộng không gian chứa đồ. Riêng ghế trung tâm có thể trở thành một chiếc bàn khi được gập xuống.

Carnival là mẫu xe sở hữu hàng ghế thứ ba và khoang hành lý rộng rãi bậc nhất trong tầm giá dưới 2 tỷ đồng ở thị trường Việt Nam. Ngay cả khi xe chở "full" người, người dùng vẫn có tới 1.139 lít dung tích khoang hành lý trên mẫu MPV cỡ lớn, và có thể mở rộng lên mức tối đa 4.110 lít.

Ba người lớn vẫn có thể ngồi một cách thoải mái ở hàng ghế thứ ba của Carnival (Ảnh: Kia).

Xét đến phương diện an toàn, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn là 7 túi khí, hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp thì Carnival bản Signature còn sở hữu gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) gồm một số tính năng tiêu biểu như kiểm soát hành trình thông minh, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn đường chỉ có mặt trên cấp độ Signature. Camera 360 độ hỗ trợ hiển thị điểm mù lên màn hình đa thông tin và cảm biến phía trước có mặt từ bản Premium trở lên.

Carnival là cái tên duy nhất trong phân khúc MPV cỡ trung-lớn có cả tùy chọn động cơ xăng và dầu, trong đó động cơ dầu Smartstream 2.2L (199 mã lực/440Nm) được lắp cho 7 trên 8 phiên bản sẽ phù hợp cho cả mục đích sử dụng cá nhân và kinh doanh vận tải. Nếu muốn một chiếc Carnival sử dụng động cơ xăng V6 3.5L (268 mã lực/331Nm), khách hàng sẽ phải chọn phiên bản đắt tiền nhất là 3.5G Signature 7 ghế (1,759 tỷ đồng).

Động cơ dầu làm nên điểm độc đáo của Carnival so với phần còn lại của phân khúc (Ảnh: Kia).

Sức mạnh được truyền xuống bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Người dùng có thể thay đổi giữa bốn chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart).

Năm 2023, doanh số Kia Carnival thường ở khoảng 500 xe/tháng và đứng trong nhóm 20 xe ô tô bán chạy trên thị trường - thành tích ấn tượng đối với một mẫu xe có giá bán khởi điểm gần 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Carnival đã không còn thế "độc tôn" khi phân khúc MPV cỡ trung và lớn gần đây đón nhận thêm hai cái tên mới là Hyundai Custin (850-999 triệu đồng) và Volkswagen Viloran (1,989-2,188 tỷ đồng). Các mẫu xe này được người tiêu dùng trong nước đón nhận tích cực, thậm chí phiên bản cao cấp nhất của bộ đôi này còn rơi vào tình trạng khan hàng, không có sẵn xe để giao cho khách hàng.

Đầu năm nay, Kia đã giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Carnival tại khu vực Đông Nam Á với những thay đổi đáng chú ý cả về thiết kế và trang bị. Xe có thể sẽ về Việt Nam trong năm nay khi Carnival vẫn đang thuộc nhóm sản phẩm có doanh số tốt và ổn định của hãng xe Hàn Quốc, hứa hẹn giúp mẫu xe đa dụng này nới rộng khoảng cách với các đối thủ.