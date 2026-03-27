Không tước bằng lái, cảnh sát Mỹ có cách khác để xử lý lỗi chạy quá tốc độ

Bang Virginia (Mỹ) gần đây đã thông qua một đạo luật cho phép các tài xế vi phạm lỗi chạy quá tốc độ (từ 160km/h trở lên) được lựa chọn lắp thiết bị giám sát tốc độ trên xe thay vì bị tước bằng lái. Một số bang khác cũng đang rất quan tâm tới công nghệ này, và Illinois là cái tên mới nhất gia nhập danh sách.

Một dự luật mới tại Illinois có thể buộc những tài xế vi phạm tốc độ phải lắp thiết bị ngăn xe vượt quá giới hạn cho phép (Ảnh minh họa: Carscoops).

Nếu Dự luật Hạ viện số 4948 được thông qua, những tài xế vi phạm lỗi lái xe nguy hiểm tại bang Illinois có thể bị yêu cầu lắp đặt công nghệ giới hạn tốc độ trên phương tiện.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ triển khai một chương trình mang tên Hỗ trợ tốc độ thông minh (Intelligent Speed Assistance - ISA), nhằm vào những người vi phạm lỗi lái xe nguy hiểm hoặc chạy quá tốc độ nghiêm trọng, bao gồm cả trường hợp vượt quá 160km/h.

Thay vì chỉ đình chỉ giấy phép lái xe, tòa án có thể yêu cầu các tài xế này lắp đặt thiết bị giới hạn tốc độ đã được chứng nhận trên mọi phương tiện mà họ sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. Sau khi tham gia chương trình, họ sẽ không được phép điều khiển bất kỳ chiếc xe nào không lắp hệ thống này.

Phiên bản mới nhất của dự luật đưa ra một số quy định khá nghiêm ngặt. Những tài xế vi phạm hai lần lỗi chạy quá tốc độ hoặc lái xe nguy hiểm trong vòng 12 tháng sẽ tự động bị đưa vào chương trình.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ được tiếp tục lái xe ngay lập tức. Giấy phép lái xe của họ vẫn bị đình chỉ cho đến khi nào xin được giấy phép ISA đặc biệt và lắp đặt thiết bị trong vòng hai tuần.

Công nghệ này sử dụng GPS, dữ liệu bản đồ và nhận diện biển báo giao thông để xác định giới hạn tốc độ, sau đó tự động ngăn xe vượt quá mức này. Cách thức hoạt động như vậy không khác nhiều so với thiết bị khóa khởi động xe bằng cách kiểm tra nồng độ cồn.

Những người tham gia chương trình sẽ phải duy trì trong ít nhất một năm và có thể kéo dài tới ba năm, tùy thuộc vào lịch sử vi phạm. Đáng chú ý, dự luật cũng bao gồm các quy định về quyền riêng tư, giới hạn loại dữ liệu mà thiết bị được phép thu thập, như tốc độ, giới hạn tốc độ cho phép và các hành vi can thiệp thiết bị.

Dữ liệu vị trí nhìn chung sẽ phải bị xóa trong vòng 90 ngày, dù thông tin có thể được chia sẻ với các bang khác nếu tài xế chuyển nơi cư trú.

Những người ủng hộ cho rằng công nghệ này có thể giúp giảm số vụ tai nạn chết người do chạy quá tốc độ nghiêm trọng. Ngược lại, nhiều ý kiến phản đối, lo ngại đây có thể là bước mở đầu cho việc chính quyền áp đặt kiểm soát phương tiện rộng rãi hơn, vượt ra ngoài nhóm người tái phạm.