Chỉ bán được 2 xe trong tháng 3, chuyện gì đang xảy ra với Toyota Wigo?

Trong tháng 3, thị trường ô tô Việt Nam dần khởi sắc với nhiều sản phẩm ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, vẫn có một số mẫu xe đi ngược xu hướng chung, trong đó Toyota Wigo là cái tên đáng chú ý, khi chỉ tiêu thụ được đúng 2 xe.

Thực tế, kết quả bán hàng của Wigo liên tục lao dốc từ cuối năm 2025 đến nay. Trong đó, mẫu xe đô thị hạng A này bán được 163 xe ở tháng 1, giảm còn 35 chiếc ở tháng 2, trước khi tụt xuống còn 2 xe ở tháng 3.

Toyota Wigo tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với một phiên bản số tự động (G), có giá 405 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện bộ phận kinh doanh của một đại lý Toyota ở Hà Nội cho hay, sức tiêu thụ của Wigo có một phần gặp ảnh hưởng từ sự bùng nổ của xe điện mini. “Với nhu cầu sử dụng đô thị, khách hàng có xu hướng nghiêng về sản phẩm giá rẻ như VinFast VF 3 (từ 302 triệu đồng)”.

Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính khiến kết quả bán hàng của Wigo chạm “đáy” trong tháng 3. Vị trên cho hay, nguồn cung của mẫu xe này bị hạn chế từ tháng 2 do gặp vấn đề liên quan tới thủ tục đăng kiểm thông quan, lô xe mới dự kiến phải đến tháng 6 mới được bổ sung.

Đồng thời do không phải là sản phẩm bán chạy, nên các đại lý cũng hạn chế nhập Wigo. Với đà này, giới chuyên gia cho rằng Wigo sẽ đứng trước nguy cơ ghi nhận kết quả bán hàng bằng 0 trong một số tháng tới đây.

Nội thất của Toyota Wigo khá cơ bản. Một số trang bị tiện nghi chưa bằng đối thủ nhưng bù lại, xe có điểm nhấn ở trang bị an toàn là tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2018, Toyota Wigo từng gây tranh cãi do sở hữu thiết kế kém bắt mắt, đi kèm hàm lượng trang bị được đánh giá là “nghèo nàn” so với các đối thủ. Đến tháng 8/2022, sản phẩm này âm thầm nói lời chia tay với khách Việt, và trở lại vào giữa năm 2023 với thế hệ mới nhất.

Trong bối cảnh phân khúc xe đô thị hạng A dần thu gọn với sự ra đi của Honda Brio hay VinFast Fadil, Toyota Wigo với những nâng cấp mới nhanh chóng được khách Việt đón nhận, tuy chưa thể cạnh tranh được với Hyundai Grand i10 nhưng thường xuyên bán vượt Kia Morning.

Lũy kế doanh số của Wigo ở năm 2023 đạt 1.748 xe, tăng lên mức 2.659 chiếc ở năm 2024 và giảm nhẹ xuống 2.395 xe ở năm 2025. Bên cạnh sự bùng nổ của xe điện mini, sự thay đổi thị hiếu của khách hàng cũng là một nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của Wigo.

Với giá bán dễ tiếp cận đi kèm ưu đãi miễn phí sạc, VinFast VF 3 được xem là một trong những tác nhân khiến phân khúc xe đô thị hạng A thu gọn thị phần. Trong cả năm 2025, mẫu xe điện mini thương hiệu Việt tiêu thụ tổng cộng 44.585 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong bối cảnh xe gầm cao dần trở thành xu hướng mới, “sân chơi” của các mẫu xe đô thị hạng A gầm thấp ngày càng thu gọn. Trong năm 2025, Toyota Wigo hay Kia Morning từng phải cắt giảm phiên bản để tập trung vào biến thể có sức tiêu thụ tốt hơn, đó cũng là lý do Wigo không còn biến thể số sàn giá 360 triệu đồng.

Dù vậy, Kia Morning vẫn thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 xe bán chậm nhất thị trường ở nửa cuối năm 2025, kể cả sau khi được nâng cấp. Sang năm nay, mẫu xe Hàn Quốc không còn được thống kê doanh số riêng, mà được hãng gộp chung vào hạng mục “xe khác” cùng nhiều sản phẩm khác, nên khó đánh giá được sức tiêu thụ.

Hyundai Grand i10 vẫn là sản phẩm bán chạy nhất nhóm xe này, nhờ được phân phối kèm kiểu dáng sedan bên cạnh hatchback, đáp ứng được nhu cầu tối ưu không gian chứa hành lý của khách hàng. Trong năm 2025, mẫu xe này tiêu thụ được 3.358 chiếc và bán ra 792 xe trong quý I năm nay.