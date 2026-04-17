CX-5 có giá khởi điểm mới dưới 700 triệu gây áp lực cho Territory, Tucson

Theo thông báo trên website của Mazda Việt Nam, từ 16/4, dòng CX-5 được bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới nhưng vẫn được gọi là 2.0L Deluxe với giá bán lẻ đề xuất 699 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với mức “sàn” cũ. Đồng thời trong tháng 4, biến thể này được ưu đãi 10 triệu, hạ giá xuống 689 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết 2.0L Deluxe 699.000.000 2.0L Deluxe Tùy chọn 749.000.000 2.0L Premium 829.000.000 2.0L Premium Sport 849.000.000 2.0L Premium Exclusive 869.000.000 2.5L Signature Sport 959.000.000 2.5L Signature Exclusive 979.000.000

Giá niêm yết các phiên bản của Mazda CX-5 (Đơn vị: Đồng).

Hãng vẫn giữ lại biến thể 2.0L Deluxe cũ với mức giá 749 triệu đồng, nhưng bổ sung thêm hậu tố “tùy chọn”. Trang bị của hai phiên bản Deluxe này tương đương nhau, nhưng sẽ khác biệt ở một số chi tiết màu sơn, như ốp gương, ốp sườn, mâm hợp kim…

Các phiên bản còn lại của Mazda CX-5 vẫn giữ nguyên giá bán lẻ đề xuất. Trong tháng 4, xe có ưu đãi giảm giá lớn nhất lên tới 43 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Mazda).

Giới chuyên gia nhận định, đây là một nước đi hợp lý bởi thực tế Mazda CX-5 tiêu chuẩn liên tục được chào bán với mức giá ưu đãi 699 triệu đồng tại đại lý. Bên cạnh đó, việc Ford Territory được nhà sản xuất điều chỉnh giảm giá bán lẻ đề xuất cũng có thể xem là một yếu tố gây tác động.

Từ đầu tháng 4, mẫu xe Mỹ có giá niêm yết mới giảm 21-23 triệu đồng so với trước đây, tùy phiên bản. Trong đó, biến thể Trend tiêu chuẩn của mẫu xe Mỹ có giá bán mới là 739 triệu đồng, thấp hơn 10 triệu đồng so với giá khởi điểm cũ của CX-5.

Dù thua thiệt về giá khởi điểm, song Ford Territory đang có giá bán dễ tiếp cận hơn CX-5 ở phiên bản cao cấp nhất (875 triệu đồng) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù CX-5 thường xuyên được giảm còn 699 triệu đồng tại đại lý, song việc điều chỉnh giá niêm yết sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng hơn. Nguyên nhân là bởi biểu giá tính thuế trước bạ sẽ tính theo giá bán lẻ đề xuất, chứ không tính theo giá ưu đãi.

Với mức giá khởi điểm mới từ 699 triệu đồng, Mazda CX-5 một lần nữa tạo áp lực lên các đối thủ như Ford Territory hay Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng), Mitsubishi Destinator (khởi điểm từ 745 triệu và cao nhất lên tới 820 triệu đồng).

Thậm chí, mức giá này còn dễ tiếp cận ngang giá “sàn” của một mẫu xe Trung Quốc cùng cỡ, như MG HS (từ 699 triệu đồng).

Giá khởi điểm mới của Mazda CX-5 có thể làm khó Mitsubishi Destinator (từ 745 triệu đồng). Mẫu C-SUV 7 chỗ này đang được khách Việt quan tâm, đặc biệt sau khi lần đầu bán vượt CX-5 ở tháng 3 (Ảnh: Nhật Minh).

Không chỉ các mẫu C-SUV, các mẫu xe gầm cao hạng B cũng sẽ phải gánh chịu thêm áp lực từ Mazda CX-5 tiêu chuẩn mới. Những cái tên như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross HEV đang có giá bán lẻ đề xuất trên 700 triệu đồng, ở phiên bản cao cấp nhất.

Bản “full” của các mẫu B-SUV kể trên sở hữu hệ thống an toàn chủ động, công nghệ không xuất hiện ở CX-5 tiêu chuẩn. Bù lại, hàm lượng trang bị tiện nghi của mẫu xe này vẫn ở mức đầy đủ, và không thiếu người dùng sẵn sàng đánh đổi để sở hữu phương tiện có không gian nội thất rộng rãi hơn.

Những mẫu B-SUV cũng có ưu đãi giảm giá vài chục triệu đồng, qua đó duy trì khoảng cách với CX-5 tiêu chuẩn nhưng không quá lớn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với giá khởi điểm mới, doanh số của CX-5 được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Trong quý I/2026, mẫu C-SUV này là sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong hút khách nhất, với lũy kế doanh số đạt 4.643 chiếc, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, đây có thể xem là động thái “vắt sữa” trong bối cảnh thế hệ mới của CX-5 được hé lộ thời điểm ra mắt vào tháng 11. Giới chuyên gia nhận định, dù tiếp tục được lắp ráp trong nước, CX-5 mới sẽ khó duy trì giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn như phiên bản hiện hành.