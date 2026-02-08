TPHCM rộn ràng không khí Tết với buổi giao lưu xe cổ "một thời vang bóng"

Chiều 7/2, hàng chục người chơi xe cổ tại TPHCM đã tề tựu trong một buổi gặp mặt, giao lưu ấm cúng, mang đậm không khí hoài niệm trước thềm Tết Nguyên đán 2026. Sự kiện không chỉ là dịp để những người có cùng đam mê chia sẻ kinh nghiệm, mà còn mở cửa cho người dân và du khách chiêm ngưỡng những dòng xe cổ từng "làm mưa làm gió" trên mảnh đất Sài Gòn xưa.

Buổi giao lưu quy tụ nhiều dòng xe ô tô cổ danh tiếng như Cadillac, Volkswagen, Mercedes, Ford Mustang, cùng với các mẫu xe máy huyền thoại như Honda 67, Vespa... Mỗi chiếc xe đều mang trong mình một câu chuyện, một phần ký ức về một thời kỳ đã qua.

Đáng chú ý, nhiều chiếc xe được trưng bày là tài sản cá nhân của các thành viên hội xe cổ TPHCM, trong đó có những phiên bản độc nhất vô nhị tại Việt Nam, minh chứng cho niềm đam mê và công sức gìn giữ của chủ nhân.

Điểm nhấn của buổi triển lãm là chiếc Cadillac Eldorado 1960, một biểu tượng của sự xa hoa với thiết kế lộng lẫy, động cơ V8 mạnh mẽ và nội thất rộng rãi, từng là niềm mơ ước của giới thượng lưu.

Bên cạnh đó, Mercury Cougar 1970, một mẫu "muscle car" đình đám của Mỹ, cũng thu hút sự chú ý với vẻ ngoài mạnh mẽ, đậm chất thể thao.

Khoang lái của chiếc MG B, mẫu xe thể thao mui trần cổ điển từ Anh Quốc, cũng được hé lộ, mang đến cái nhìn cận cảnh về sự tinh tế trong thiết kế nội thất của những thập niên trước.

Đặc biệt, hai chiếc Volkswagen Type 2, hay còn gọi là "xe bánh mì", với kiểu dáng minibus đặc trưng của thập niên 1950-1960, gợi nhớ về một thời kỳ văn hóa hippie và du lịch bụi đầy phóng khoáng.

Không gian giao lưu còn là nơi trưng bày loạt xe máy cổ từ trước năm 1975, mang đến một cái nhìn toàn diện về lịch sử phương tiện giao thông tại Sài Gòn.

Việc phục dựng một chiếc xe có tuổi đời gần trăm năm đòi hỏi không chỉ đam mê mà còn cả sự kiên nhẫn và "cái duyên" đặc biệt với xe cổ.

Buổi gặp gỡ không chỉ thu hút những người yêu xe cổ trong nước mà còn có sự góp mặt của nhiều du khách quốc tế, tạo nên một không gian đa văn hóa đầy thú vị.

Để tăng thêm phần hoài niệm, một số thành viên nữ đã diện những bộ áo dài truyền thống, tái hiện hình ảnh những cô gái Sài Gòn thế kỷ 20 duyên dáng bên những chiếc xe cổ.

Nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra hào hứng với bối cảnh chụp ảnh Tết mang đậm phong cách hoài niệm cùng dàn xe cổ độc đáo.

Ông Huỳnh Minh Hiệp, Phó chánh văn phòng Trung Tâm Unesco Nghiên Cứu Bảo Tồn Cổ Vật Việt Nam, nhấn mạnh: "Sưu tầm xe cổ là một thú vui tao nhã, một nét văn hoá đẹp của người dân TPHCM. Những chiếc xe cổ ở đây có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, đó là di sản vô cùng quý giá cần được bảo tồn".

Bà Tuyết Hồng (58 tuổi), một du khách tình cờ ghé thăm, chia sẻ: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang thì thấy nơi này trưng bày rất nhiều xe cổ. Không gian này gợi cho tôi nhớ về nhiều kỷ niệm thời xa xưa. Tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh để khoe với gia đình và bạn bè".

Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày những chiếc xe đã qua nhiều thập kỷ mà còn là hành trình giữ gìn ký ức, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về giá trị của đam mê và di sản văn hóa.

Không gian trưng bày xe cổ tại địa chỉ số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TPHCM) mở cửa miễn phí cho khách tham quan và chụp ảnh, kéo dài đến hết ngày 22/2, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho mọi người.