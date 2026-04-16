Đại lý đồng loạt xả kho BMW "date cũ", giảm sâu nhất 1,1 tỷ đồng

Sau cú lập đỉnh doanh số năm 2022 với khoảng 15.000 xe đến tay khách hàng, phân khúc xe sang đang suy yếu rõ rệt. Doanh số hàng năm gần đây duy trì ở mức 8.000 xe, tức giảm gần một nửa doanh số so với 2022.

Sức tiêu thụ xe sang chững lại trong giai đoạn 2023-2025 (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Theo giới chuyên môn, biến động kinh tế vĩ mô là tác nhân chính khiến tầng lớp trung lưu thay đổi hành vi mua sắm. Họ cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu một mặt hàng giá trị cao như xe sang, thậm chí chuyển hướng sang các lựa chọn thực dụng như xe điện hoặc xe phổ thông cao cấp.

Sự thay đổi này là nguồn cơn khiến nhiều đại lý xe sang vẫn còn tồn kho xe "date cũ", trong đó có BMW.

Nhóm sedan

Theo đó, một đại lý BMW khu vực miền Trung chào bán dòng 3-Series sản xuất 2024 với mức giảm 76-330 triệu đồng. Xe sản xuất 2025 có mức giảm duy trì ở mức 180-280 triệu đồng. Như vậy, giá khởi điểm thực tế còn 1,449 tỷ đồng, ngang với Toyota Camry HEV MID (1,46 tỷ đồng).

Dòng BMW 5-Series vẫn còn tồn kho xe sản xuất từ 2025 (Ảnh: Đại lý BMW).

BMW 5-Series có mức giảm sâu hơn. Phiên bản 520i M Sport sản xuất 2022 giảm 375 triệu đồng. Phiên bản 520i và 520i M Sport sản xuất 2023 giảm 285-370 triệu đồng. Phiên bản 520i Allnew sản xuất 2024 và 2025 giảm 80-240 triệu đồng.

BMW 530i M Sport sản xuất 2022 giảm lên đến 575-620 triệu đồng. Hay thậm chí một đại lý BMW ở Hà Nội áp dụng mức giảm lên đến 680 triệu đồng với phiên bản 530i M Sport sản xuất 2023, đưa giá bán về mức 1,959 tỷ đồng.

Trong khi đó, BMW 430i Gran Coupe M Sport có mức giảm cao nhất 650 triệu đồng, còn dòng 7-Series giảm 200-625 triệu đồng, tùy theo phiên bản và năm sản xuất.

Nhóm SUV

BMW X3 thế hệ mới tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý BMW).

Với dòng X3, phiên bản sản xuất 2024 (đời cũ) được giảm cao nhất, dao động 270-400 triệu đồng. Phiên bản sản xuất 2025 giảm 150-225 triệu đồng. Như vậy, giá thực tế của dòng BMW X3 hiện khởi điểm 1,919 tỷ đồng.

Dòng xe X5 còn tồn kho nhiều xe sản xuất từ 2023, giá thực tế hiện thấp hơn 70-161 triệu đồng. BMW X4 và X6 sản xuất 2023 giảm 430-600 triệu đồng. Cuối cùng là X7 với mức giảm cao nhất 936 triệu đồng với xe sản xuất 2023.

Nhóm xe thể thao và xe điện

Các dòng xe thể thao và xe điện được áp mức giảm sâu nhất do sức tiêu thụ yếu. BMW Z4 đang được giảm 233 triệu đồng, trong khi mẫu BMW XM sử dụng động cơ PHEV giảm 1 tỷ đồng.

BMW iX3 sản xuất 2023 đang có mức giảm kỷ lục gần 1,1 tỷ đồng (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Nhóm xe điện bao gồm i4, iX3 và i7 chỉ còn xe sản xuất 2023 và 2024, mức giảm cao nhất lần lượt là 849 triệu đồng, 1,094 tỷ đồng và 350 triệu đồng.

Dù là xe mới, nhưng xe "date cũ" thường có hai nhược điểm chính. Thứ nhất là mất nhiều giá trị hơn so với xe đời cao khi chủ xe có nhu cầu bán xe cho người khác. Ví dụ cùng kiểu dáng, trang bị, tính năng, nhưng xe sản xuất 2025 sẽ có giá bán lại thấp hơn xe sản xuất 2026.

Thứ hai, xe "date cũ" thường sẽ bị lão hóa tự nhiên một số chi tiết cao su, nhựa, da,... sau nhiều năm lưu kho.