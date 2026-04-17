Honda ICON e: lắp ráp tại Việt Nam được xuất khẩu sang Nhật Bản

Trang Nikkei đưa tin, Honda ICON e: đã chính thức được mở bán tại Nhật Bản từ ngày 23/3. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam, có giá bán 220.000 yen, quy đổi tương đương 37 triệu đồng.

Mức giá này đang cao hơn xe tại Việt Nam, đặc biệt sau khi ICON e: được nhà sản xuất điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất giảm 6 triệu đồng, xuống còn 21 triệu đồng. Nếu mua xe kèm pin, người Việt cần chi trả tổng cộng khoảng 30 triệu đồng.

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được thương hiệu Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Như vậy, Honda ICON e: đã được mở bán tại 4 quốc gia. Việc nhập khẩu xe từ Việt Nam giúp thương hiệu Nhật Bản tận dụng chi phí nhân công thấp, từ đó chốt được giá bán cạnh tranh tại quê nhà.

So với mẫu xe máy điện rẻ nhất trước đó của Honda tại Nhật Bản, ICON e: có giá bán thấp hơn tới 100.000 yen, trở thành một trong những mẫu xe máy rẻ nhất tại xứ sở hoa anh đào. Điều này giúp Honda có thêm lợi thế cạnh tranh, trong bối cảnh thị trường Nhật đang chứng kiến làn sóng xe điện giá rẻ đến từ Trung Quốc.

Honda ICON e: giới hạn tốc độ dưới 50km/h, không yêu cầu bằng lái tại Việt Nam. Nhưng tại Nhật Bản, người dùng cần sở hữu giấy phép lái xe moped (có thể thi từ 16 tuổi) để điều khiển dòng xe này (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda ICON e: được xếp vào nhóm xe hạng 1 tại Nhật Bản. Đây cũng là phân khúc ít lựa chọn trong bối cảnh các mẫu xe xăng giá rẻ dần bị loại bỏ, do quy định khí thải dần bị siết chặt.

Xe vẫn sử dụng loại pin rời có thể sạc riêng, tương tự xe tại Việt Nam. Theo công bố, xe có phạm vi hoạt động tối đa 81km sau mỗi lần sạc đầy, trong điều kiện người dùng duy trì tốc độ vận hành ở mức 70km/h.

Bộ pin của Honda ICON e: nặng khoảng 10kg (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda ICON e: được ra mắt Việt Nam trong bối cảnh người dùng có xu hướng chuyển đổi “xanh”, trước những quy định mới dần hạn chế các dòng xe xăng. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe này vẫn được đánh giá là cao so với một mẫu xe được lắp ráp trong nước, và hướng tới nhóm đối tượng học sinh, sinh viên.

Trên thị trường, một số mẫu xe máy điện không yêu cầu bằng lái như VinFast Flazz có giá bán lẻ đề xuất 16,9 triệu đồng, đã kèm pin. Nếu không mua pin, người dùng Honda ICON e: có lựa chọn thuê pin với mức phí 250.000 đồng/tháng, thuê 6 tháng được tặng thêm 1 tháng, nhưng cần đặt cọc 2 triệu đồng tiền pin.

Ngoài ICON e:, Honda Việt Nam còn mở bán hoặc cho thuê mẫu CUV e:. Đầu năm nay, hãng đã giới thiệu dòng UC3 có pin cố định, tốc độ tối đa 80km/h, phạm vi di chuyển tối đa 120km/lần sạc đầy, nhưng chưa công bố giá bán chính thức (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trước khi có sự điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất, Honda ICON e: thường xuyên được giảm giá mạnh tại đại lý. Cuối tháng 2, một số đại lý tại Hà Nội chào bán mẫu xe máy điện này với mức giá thực tế là 16,9 triệu đồng (chưa kèm pin), trong khi tại miền Nam, có cơ sở áp dụng mức giá 12,5 triệu đồng.

So với các mẫu xe máy điện khác trên thị trường, Honda ICON e: có lợi thế cạnh tranh là yếu tố thương hiệu Nhật được khách hàng ưa chuộng. Bên cạnh đó, các đại lý Honda cam kết thu mua lại dòng xe này trong vòng 3 năm sử dụng với chính sách hỗ trợ hấp dẫn, nhưng chỉ dành cho người dùng bảo dưỡng đầy đủ chính hãng.