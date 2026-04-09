Hyundai Stargazer ghi nhận tín hiệu tích cực trong tháng đầu có bản mới

Theo công bố của TC Motor, có tổng cộng 4.546 ô tô thương hiệu Hàn Quốc được giao tới tay người dùng, tăng trưởng 47,6% so với tháng trước.

Trong đó, Hyundai Stargazer gây chú ý khi ghi nhận doanh số tăng gấp 2,7 lần so với tháng trước, đạt 401 xe. Các hãng xe khác chưa công bố kết quả bán hàng nhưng nhìn vào số liệu bình quân của những tháng trước, sức tiêu thụ của Stargazer đã cải thiện rõ rệt.

Mức tăng doanh số của Stargazer diễn ra cùng thời điểm mẫu xe được nâng cấp giữa vòng đời vào ngày 24/3. Xe mới nhanh chóng có mặt tại đại lý và thu hút được lượng khách hàng nhất định, trong khi đó doanh số tháng 2 chạm “đáy” 147 chiếc một phần do xe đời cũ đã được tiêu thụ gần hết, theo chia sẻ của giới tư vấn bán hàng.

Hyundai Stargazer 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 3 phiên bản. Giá khởi điểm của xe giữ nguyên ở mức 489 triệu, nhưng “giá trần” tăng 16 triệu lên 615 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ở phiên bản 2026, Stargazer được điều chỉnh thiết kế theo hướng vuông vức hơn, pha chất SUV rõ nét hơn so với phong cách MPV mềm mại trước đây. Sự thay đổi này giúp mẫu xe tạo khác biệt về diện mạo, trong khi giá bán và danh sách trang bị cơ bản không có nhiều xáo trộn so với nhóm đối thủ cùng phân khúc.

Tại phân khúc MPV cỡ nhỏ, những sản phẩm phổ biến như Mitsubishi Xpander đang có giá bán dao động 568-569 triệu đồng, hay Toyota Veloz Cross có giá khởi điểm từ 638 triệu và cao nhất lên tới 660 triệu đồng.

Thiết kế nội thất của Hyundai Stargazer 2026 cũng được tinh chỉnh với cụm màn hình gồm đồng hồ điện tử nối liền với màn hình giải trí và đều có kích cỡ 10,25 inch, trên phiên bản cao cấp nhất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hiệu ứng phiên bản mới giúp Stargazer trở thành mẫu xe bán chạy thứ 3 trong danh mục sản phẩm của Hyundai ở tháng 3. Sản phẩm “hút” khách nhất của thương hiệu này tiếp tục là Creta với doanh số tăng 16,1% so với tháng 2, đạt 749 chiếc.

Xếp sau Hyundai Creta trong bảng xếp hạng nội bộ là Tucson với kết quả bán hàng tháng 3 đạt 744 chiếc, tăng 21,2% so với tháng trước. Cái tên này cũng góp mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 2, chỉ xếp sau Ford Territory và Mazda CX-5 tại phân khúc SUV hạng C.

Tuy nhiên, Hyundai Tucson đang đối mặt với thách thức lớn ở tháng 4, sau khi Ford Territory được nhà sản xuất điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất giảm 21-23 triệu đồng, giá bán mới dao động 739-875 triệu đồng. Điều này tạo bất lợi cho mẫu xe Hàn Quốc, khi sở hữu giá niêm yết trong khoảng 769-989 triệu đồng.

Trong tháng 4, Hyundai Tucson có ưu đãi giảm giá lên tới gần 60 triệu đồng từ nhà sản xuất, nhưng vẫn chịu áp lực từ mức giá khởi điểm ưu đãi dưới 700 triệu đồng của Mazda CX-5 tại đại lý (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Những mẫu xe du lịch còn lại của Hyundai đều ghi nhận doanh số tăng trưởng trong tháng 3, nhưng chưa đủ ấn tượng như những cái tên kể trên. Trong đó, Hyundai Elantra, Venue, Santa Fe, Palisade và Custin vẫn chưa bán vượt mốc 200 xe.