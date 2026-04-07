Hé lộ một phần thiết kế Hyundai Tucson thế hệ mới

Hình ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang TheKoreanCarBlog đã hé lộ phần đầu xe, xác nhận những gì đã xuất hiện trong các bản dựng của Gotcha Cars.

Hình ảnh này cho thấy một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới mà hãng đã hé lộ trước đó, đồng thời cũng đã xuất hiện trên các nguyên mẫu Santa Fe. Theo đó, Tucson mới sẽ mang hiệu ứng chữ H cỡ lớn, với dải đèn định vị ban ngày (DRL) và đèn xi-nhan đặt theo chiều dọc, trong khi cụm đèn pha chính nằm thấp bên dưới. Ngoài ra, xe có thể có thêm dải đèn phản xạ gián tiếp ở phía trước, tương tự thiết kế phía sau.

Tucson 2027 loại bỏ các đường nét mềm mại của thế hệ hiện tại để chuyển sang phong cách mạnh mẽ, góc cạnh, lấy cảm hứng từ Santa Fe mới. Cụ thể, xe có kiểu dáng vuông vức hơn, với phần đầu xe dựng đứng, nắp ca-pô phẳng như dạng vỏ sò, ôm trọn vòm bánh xe, tạo cảm giác liền mạch, cao cấp.

Dải đèn định vị ban ngày tạo hình cánh thiên thần đã bị thay bằng đèn LED xi-nhan nằm dọc và cụm đèn pha đặt thấp, thiết kế tương tự mẫu Palisade thế hệ mới. Vòm bánh xe vuông vức và cơ bắp mang lại cho Tucson mới vẻ ngoài bề thế và vững chãi.

Hyundai hiện vẫn giữ kín thông tin kỹ thuật, song Tucson thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay với hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) nhiều khả năng sẽ được nâng cấp đáng kể. Không loại trừ khả năng hãng sẽ bổ sung biến thể hiệu năng cao Tucson N.

Tucson N là phiên bản đáng chú ý nhất. Phiên bản này được cho là sẽ dùng động cơ tăng áp 1.6L thế hệ mới, kết hợp với mô-tơ điện dẫn động cầu sau. Cấu hình đó giúp xe có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và tổng công suất ước tính đạt khoảng 300 mã lực.

Trong khi đó, phiên bản PHEV được cho là có phạm vi di chuyển thuần điện khoảng 100km, phù hợp với nhu cầu sử dụng xe đi lại trong thành phố và những hành trình ngắn không tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Cũng theo trang TheKoreanCarBlog, một bước tiến lớn về công nghệ là khả năng lái tự động cấp độ 2.5, hứa hẹn giúp Tucson 2027 an toàn và thông minh hơn.

Hyundai cũng sẽ tích hợp trợ lý AI mới, mang tên "Gleo", có giao diện trò chuyện giống ChatGPT, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, tính năng chỉ đường và các nhiệm vụ cho hệ thống thông tin - giải trí thông qua tương tác tự nhiên.

Dù phiên bản hiện tại vẫn đang bán tốt, Hyundai Tucson 2027 được cho là sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay.