Toyota Land Cruiser LC300 hybrid dự kiến về Việt Nam trong quý III

Toyota Land Cruiser LC300 phiên bản HEV (Ảnh: DubiCars).

Một số đại lý Toyota tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt hàng Land Cruiser LC300 phiên bản HEV, với thời gian dự kiến ra mắt vào tháng 8 hoặc tháng 9. Giá bán chưa được công bố, nhưng chắc chắn cao hơn mức 4,58 tỷ đồng của phiên bản thuần xăng mà hãng xe Nhật đang phân phối.

Trong khi đó, tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Toyota Land Cruiser LC300 HEV hiện được phân phối với giá khởi điểm 345.900 AED, tương đương 2,48 tỷ đồng.

Xe sử dụng động cơ hybrid cho sức mạnh tương đương Lexus LX700h (Ảnh: DubiCars).

Đúng như tên gọi, phiên bản HEV có điểm khác biệt lớn nhất là khối động cơ hybrid, sử dụng kết hợp máy xăng V6 3.5L tăng áp kép và mô-tơ điện, cho công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790Nm, mạnh hơn 48 mã lực và 140Nm so với phiên bản thuần xăng.

Đây cũng là thông số mạnh nhất từ trước tới nay của dòng xe Land Cruiser, tương đương thông số của "đàn anh" Lexus LX 700h. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.

Theo thương hiệu Nhật Bản, hệ truyền động trên mẫu xe này được phát triển với trọng tâm là khả năng off-road và độ tin cậy cao. Trong đó, mô-tơ điện giúp phản hồi chân ga mượt mà và ổn định hơn ngay cả trong điều kiện địa hình khắc nghiệt.

Tuy nhiên, có một điểm trừ nhỏ là dung tích bình nhiên liệu của bản HEV chỉ ở mức 68 lít, nhỏ hơn so với bình 80 lít của bản thuần xăng.

Về thiết kế, có thể nhận biết bản HEV qua cản trước được làm mới và hốc đèn sương mù được mở rộng.

Nội thất có cụm đồng hồ dạng điện tử (Ảnh: DubiCars).

Bên trong cabin, cụm đồng hồ kỹ thuật số (được bổ sung từ bản nâng cấp 2025) hiển thị đồ họa riêng cho động cơ hybrid, kết hợp với màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch.

Tại Việt Nam, Land Cruiser LC300 không mang vai trò gánh vác doanh số do tệp khách hàng hẹp và số lượng xe về nhỏ giọt. Trong cả năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt được là 631 chiếc, trung bình hơn 52 chiếc/tháng.