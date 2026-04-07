Loạt xe Omoda giảm giá mạnh, cạnh tranh khốc liệt ở nhóm SUV cỡ B+

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa thông báo triển khai chương trình khuyến mại tháng 4 cho toàn bộ sản phẩm. Trong đó, Omoda C5 có giá bán thực tế từ 469,1 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn (Luxury), giảm gần 70 triệu đồng so với mức niêm yết 539 triệu đồng.

Mức giá này tương đương một số mẫu xe đô thị hạng A như Kia Morning (bản cao nhất 469 triệu đồng), qua đó đưa Omoda C5 xuống vùng giá thấp hơn mặt bằng chung của phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+.

Ngoài mức giảm trực tiếp, khách mua xe còn được nhà phân phối hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong 5 năm, cùng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.

Với mẫu Omoda C5 hybrid (SHS-H), 99 khách hàng đầu tiên được áp dụng mức giá 599-669 triệu đồng, thấp hơn 80-100 triệu đồng so với giá niêm yết. Đi kèm là chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong 8 năm, tương đương khoảng 80 triệu đồng theo công bố từ hãng.

Omoda C5 SHS-H sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ tăng áp 1.5L cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 215Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 150kW và mô-men xoắn 310Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 221 mã lực, mô-men xoắn cực đại 295Nm. Theo thông số nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe là 4,9 lít/100km.

Trong khi đó, Jaecoo J7 Flagship (phiên bản tiêu chuẩn) được điều chỉnh giảm 10 triệu đồng, còn 729 triệu đồng. Mẫu C-SUV này tiếp tục đi kèm chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong 5 năm và lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.

Jaecoo J7 SHS-P có tầm hoạt động lên tới 106km ở chế độ thuần điện (theo chuẩn NEDC). Với điều kiện pin đầy, xe chỉ “đốt” 0,52 lít/100km trong 100km đầu tiên, mức tiêu thụ khi di chuyển hỗn hợp là 4 lít/100km (Ảnh: Nguyễn Lâm).

So với một số đối thủ cùng tầm giá như Mazda CX-5, Jaecoo J7 đang được đưa về mức giá gần tương đương mặt bằng bán thực tế tại đại lý, trong khi Omoda C5 được kéo xuống vùng giá thấp hơn đáng kể so với phân khúc.

Phiên bản SHS-P Flagship (hybrid sạc ngoài) của Jaecoo J7 vẫn giữ nguyên mức giá 879 triệu đồng, đồng thời đi kèm chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong 7 năm và ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.

Ngoài ra, khách mua xe còn nhận gói quà tặng trị giá 45 triệu đồng gồm sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa (T-BOX) và 2 năm bảo hiểm thân vỏ.

Dù doanh số hàng tháng không được công bố, nhưng theo chia sẻ của một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, Omoda C5 và Jaecoo J7 đã có sự hiện diện trên đường phố Việt Nam. Các sản phẩm này tuy còn mới, nhưng nhờ giá bán hấp dẫn nên vẫn thu hút được một lượng người dùng nhất định, đặc biệt là các khách hàng trẻ.

Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn chưa phải yếu tố duy nhất quyết định sức mua trong phân khúc SUV cỡ B và C đang cạnh tranh rất khốc liệt.

Với Omoda C5 và Jaecoo J7, thách thức lớn vẫn nằm ở độ nhận diện thương hiệu, giá trị bán lại sau vài năm sử dụng và mức độ tin cậy của hệ thống hậu mãi trong dài hạn, nhất là khi đây đều là những mẫu xe còn khá mới tại thị trường Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, nhiều đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc như Mazda CX-5, Kia Seltos hay Hyundai Creta dù giá thực tế có thể cao hơn đôi chút nhưng lại sở hữu lợi thế về thương hiệu quen thuộc, chi phí sử dụng đã được kiểm chứng và thanh khoản tốt hơn trên thị trường xe cũ.

Đây sẽ là yếu tố khiến không ít khách hàng cân nhắc, đặc biệt với nhóm mua xe lần đầu.