Hyundai Stargazer 2026 ra mắt Việt Nam: 2 phiên bản, giá từ 569 triệu đồng

Sáng 24/3, Hyundai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp, giá bán tương ứng 569 triệu đồng và 615 triệu đồng. Xe có 5 tùy chọn màu sắc.

Ngoài ra, dòng xe Stargazer vẫn còn một phiên bản tiêu chuẩn giá 489 triệu đồng, nhưng là phom cũ.

Mức giá 569 triệu đồng của Hyundai Stargazer 2026 phiên bản Đặc biệt chỉ ngang với Xpander MT (568 triệu đồng), Toyota Avanza Premio MT (558 triệu đồng), Kia Carens 1.5G (579 triệu đồng) hay MG G50 MT (559 triệu đồng).

Trong nhóm MPV kể trên, chỉ có Stargazer Đặc biệt và Carens 1.5G trang bị hộp số tự động, trong khi các mẫu xe còn lại dùng hộp số sàn.

Với giá bán 615 triệu đồng, Stargazer 2026 bản Cao cấp sẽ đối đầu nhóm Mitsubishi Xpander AT (659 triệu đồng), Toyota Veloz Cross CVT (638 triệu đồng), Suzuki XL7 Hybrid (600 triệu đồng)...

Ở phiên bản mới, Hyundai Stargazer được nâng cấp toàn diện về ngoại hình, thứ vốn là điểm yếu ở đời trước. Phần đầu xe vuông vức và góc cạnh hơn. Dải đèn LED định vị ban ngày phía trước tạo hình chữ H, kết hợp cụm đèn pha LED đặt cao và lưới tản nhiệt mở rộng. Phía sau, cụm đèn hậu LED được thiết kế lại với hình khối sắc nét hơn, đồng bộ với tổng thể thiết kế.

Hãng xe Hàn cho biết, chiếc xe được thiết kế theo vóc dáng SUV. Kích thước tổng thể được gia tăng với các thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.575 x 1.780 x 1.710mm, khoảng sáng gầm 205 mm, kết hợp cùng chiều dài trục cơ sở 2.780 mm. Bản Cao cấp có chiều cao lớn hơn 15mm do dùng bộ mâm 17inch (bản Đặc biệt dùng mâm 16inch).

Hệ truyền động trên Hyundai Stargazer 2026 không thay đổi. Dưới nắp capo vẫn là khối động cơ Smartstream G1.5L, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144Nm tại 4.500 vòng/phút. Dẫn động cầu trước. Hộp số biến thiên thông minh iVT có chế độ giả lập 8 cấp và 4 chế độ lái (Normal, Eco, Sport, và Smart).

Khoang cabin được làm mới với cụm màn hình kép panoramic, gồm hai màn hình 10,25 inch tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm trong một khối thống nhất. Bên cạnh các chức năng giải trí và hiển thị bản đồ, hệ thống còn cho phép điều chỉnh nhiều tính năng vận hành, bao gồm các thiết lập liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Cả hai phiên bản Đặc biệt và Cao cấp đều có vô lăng bọc da, đèn nội thất 1 màu, ghế bọc da kết hợp nỉ, bàn gấp đa năng ở hàng ghế thứ hai. Riêng bản Cao cấp có thêm phanh tay điện tử.

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các tiện nghi như hệ thống điều hòa tự động, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa gió cho hàng ghế sau, cổng sạc USB Type-C cùng các kết nối thông minh.

Cuối cùng là công nghệ an toàn. Dù thuộc phân khúc MPV phổ thông, nhưng Stargazer 2026 vẫn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, định tâm làn đường, cảnh báo xe phía trước di chuyển,...

Năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số 3.313 xe, đứng thứ 9 trong tổng cộng 11 mẫu xe MPV có thống kê doanh số tại Việt Nam. Vị trí này chưa xứng tầm với một mẫu MPV đến từ một thương hiệu danh tiếng và có giá bán thấp nhất phân khúc.

Bản nâng cấp 2026 được kỳ vọng sẽ giúp Hyundai Stargazer cải thiện thứ hạng ở phân khúc MPV phổ thông, nhưng khó có thể cạnh tranh sòng phẳng với Xpander, Veloz Cross, và đặc biệt là cái tên mới VinFast Limo Green.

Ảnh: Hyundai Thành Công