Hyundai Stargazer đấu Xpander, chênh lệch hơn 40 triệu đồng có đủ hấp dẫn?

Trong phân khúc xe đa dụng (MPV) cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer là sản phẩm không quá nổi bật. Tuy nhiên, mẫu xe Hàn Quốc đang nhận được sự chú ý nhất định, sau khi có bản nâng cấp giữa vòng đời vào ngày 24/3 với giao diện mới “hợp gu” người Việt hơn, lược bớt các đường nét mềm mại của đời cũ.

Hyundai Stargazer 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: TC Motor).

Giá bán lẻ đề xuất của sản phẩm này cũng có sự điều chỉnh, tăng 10-16 triệu đồng, tùy phiên bản. Dù vậy, biến thể cao cấp nhất của Hyundai Stargazer 2026 vẫn có giá thấp hơn 44 triệu đồng so với phiên bản tương ứng của Mitsubishi Xpander (659 triệu đồng).

Vậy khi đặt hai mẫu xe này lên bàn cân, đâu sẽ là sự lựa chọn phù hợp?

So sánh trang bị ngoại thất

Bài viết không đề cập đến yếu tố thẩm mỹ, do mỗi người có quan điểm riêng. Tuy nhiên, nếu so với đời cũ, không thể phủ nhận rằng Stargazer 2026 trông đã bắt mắt hơn khi theo đuổi phong cách lai SUV, tương tự Mitsubishi Xpander hay một số đối thủ khác như Toyota Veloz Cross.

Mitsubishi Xpander AT Premium cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Xét về trang bị ngoại thất, Hyundai Stargazer Cao cấp 2026 và Mitsubishi Xpander AT Premium đều có điểm nổi trội riêng. Ví dụ, mẫu xe Hàn Quốc được nhà sản xuất trang bị phanh đĩa 4 bánh, trong khi sản phẩm Nhật Bản vẫn sử dụng phanh tang trống phía sau.

Dù sở hữu kích thước mâm và thông số lốp gần như tương đương, Mitsubishi Xpander vẫn có khoảng sáng gầm lớn hơn Hyundai Stargazer 2026, hứa hẹn khả năng vận hành trên đường xấu tốt hơn.

Ngoài ra, Xpander AT Premium được trang bị đèn trước dạng LED Projector cho khả năng chiếu sáng tốt hơn so với đèn LED dạng chóa của Stargazer 2026. Đồng thời, mẫu xe Nhật còn có đèn sương mù, nên tính thực dụng khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng cao hơn đối thủ.

Ngoại thất Stargazer Cao cấp 2026 Xpander AT Premium Dài x rộng x cao (mm) 4.575 x 1.780 x 1.710 4.595 x 1.750 x 1.750 Khoảng sáng gầm (mm) 205 225 Phanh trước/sau Đĩa/đĩa Đĩa/tang trống Mâm hợp kim 17 inch 17 inch Treo trước MacPherson MacPherson Treo sau Thanh cân bằng Thanh xoắn Đèn chiếu sáng LED LED Projector Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt Có Có Đèn LED định vị ban ngày Có Có Đèn hậu LED LED Đèn sương mù Không LED

Khác biệt giữa trang bị ngoại thất.

So sánh trang bị nội thất

Bước vào bên trong, không gian 7 chỗ ngồi của Hyundai Stargazer 2026 và Mitsubishi Xpander về lý thuyết là ngang nhau, khi sở hữu chiều rộng và chiều dài cơ sở khá tương đương. Xét về trang bị, mẫu xe Hàn Quốc nhỉnh hơn đôi chút khi có thêm tính năng đề nổ từ xa, giới hạn tốc độ và bàn gập ở hàng ghế sau.

Nội thất Stargazer Cao cấp 2026 Xpander AT Premium Chiều dài cơ sở (mm) 2.780 2.775 Vô-lăng Bọc da Bọc da Ghế Da - nỉ Da Điều hòa tự động Có Có Cửa gió cho hàng ghế sau Có Có Bàn gập hàng ghế sau Có Có Đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch 8 inch Màn hình giải trí 10,25 inch 10 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Không dây Không dây Phanh tay điện tử Có Có Giữ phanh tự động Có Có Kiểm soát hành trình Có Có Giới hạn tốc độ Có Không Đề nổ nút bấm Có Có Đề nổ từ xa Có Không

Khác biệt giữa trang bị nội thất.

So sánh khả năng vận hành

Xét về thông số, khả năng vận hành của hai mẫu MPV này tương đương, khi đều được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L. Tuy nhiên, Stargazer sử dụng hộp số CVT, hứa hẹn khả năng di chuyển êm ái trong đô thị, còn hộp số có cấp của Xpander sẽ cho khả năng kiểm soát lực kéo tốt khi đi đèo dốc.

Vận hành Stargazer Cao cấp 2026 Xpander AT Premium Động cơ Hút khí tự nhiên, 1.5L Hút khí tự nhiên, 1.5L Công suất tối đa 113 mã lực 103 mã lực Mô-men xoắn cực đại 144Nm 141Nm Hộp số CVT 4AT Dẫn động Cầu trước Cầu trước

Khác biệt giữa hệ truyền động.

Thông số động cơ của Hyundai Stargazer 2026 nhỉnh hơn một chút so với Mitsubishi Xpander (Ảnh: TC Motor).

So sánh trang bị an toàn

Ở hạng mục an toàn, Hyundai Stargazer Cao cấp 2026 nổi bật hơn Xpander khi sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, trong khi mẫu xe Nhật chủ yếu dừng ở các tính năng cơ bản.

Đây cũng là điểm yếu của Xpander so với các đối thủ cùng phân khúc MPV cỡ nhỏ. Tuy nhiên, điều này dường như không ảnh hưởng đến sức hút của Xpander, bởi trên thực tế, mẫu xe này vẫn bán chạy nhất phân khúc.

An toàn Stargazer Cao cấp 2026 Xpander AT Premium Phanh ABS/EBD/BA Có Có Cân bằng điện tử Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Kiểm soát lực kéo Có Không Cảm biến trước Có Không Cảm biến sau Có Có Camera lùi Có Có Điều khiển hành trình thông minh Có Không Phòng tránh va chạm trước Có Không Đèn pha tự động thích ứng Có Không Cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù Có Không Cảnh báo bỏ quên người ngồi sau Có Không Hỗ trợ mở cửa an toàn Có Không Phòng tránh va chạm phía sau Có Không Cảnh báo xe phía trước di chuyển Có Không Hỗ trợ giữ làn đường Có Không Hỗ trợ định tâm làn đường Có Không Kiểm soát vào cua chủ động Không Có Túi khí 6 6

Khác biệt về trang bị an toàn.

Đâu sẽ là lựa chọn phù hợp?

Với những người dùng quan tâm đến công nghệ, Hyundai Stargazer Cao cấp 2026 sẽ là lựa chọn hấp dẫn hơn, đặc biệt khi sở hữu giá bán dễ tiếp cận hơn (615 triệu đồng), kể cả khi Xpander có ưu đãi. Cụ thể, mẫu xe Nhật đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đưa giá thực tế xuống khoảng 626 triệu đồng.

Bù lại, Mitsubishi Xpander có tính thanh khoản cao khi sở hữu cộng đồng người dùng đông đảo. Đồng thời, mẫu xe này được đánh giá cao về tính bền bỉ, và sở hữu thay thế, bảo dưỡng hợp lý.

Dù vậy, với những nâng cấp mới, Hyundai Stargazer được kỳ vọng sẽ cải thiện được sức tiêu thụ. Trong năm 2025, mẫu xe Hàn Quốc ghi nhận lũy kế doanh số đạt 3.313 chiếc, kém khá xa Xpander (18.016 xe).