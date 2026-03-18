Loạt ô tô ra mắt khách hàng Việt trong tháng 3

Hyundai Stargazer

Phiên bản mới của dòng xe đa dụng (MPV) Hyundai Stargazer có thể được ra mắt khách hàng Việt trong tháng 3 này. Động thái “dọn kho” của đại lý trong thời gian gần đây, cùng hình ảnh phiên bản mới của Stargazer chạy thử tại Hà Nội, cho thấy mẫu xe này chuẩn bị ra mắt chính thức.

Hiện tại, nhiều đại lý chính hãng đã chào khách đặt cọc Stargazer mới. Thông số kỹ thuật chi tiết của xe chưa được hé lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ không có thay đổi lớn so với phiên bản hiện hành, và gói công nghệ an toàn chủ động vẫn sẽ được trang bị trên biến thể cao cấp nhất. Dù vậy, thay đổi về thiết kế được kỳ vọng giúp Stargazer cải thiện doanh số.

Ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer là một trong những sản phẩm có giá bán dễ tiếp cận nhất. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này thường không cao, do thiết kế nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Ở bản nâng cấp mới chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam, xe cũng không có quá nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Có lẽ điểm khác biệt nhất chỉ là nâng cấp ở phần đầu xe.

Theo thông tin ban đầu, Stargazer mới tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp. Có thể phiên bản Hyundai Stargazer X sẽ không được ra mắt cùng thời điểm.

Ba phiên bản của Hyundai Stargazer mới có thể dùng chung hệ thống động cơ 1.5L, sản sinh công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, đi kèm hộp số IVT và hệ dẫn động cầu trước.

Được nâng cấp thiết kế và có giá bán cạnh tranh, nhưng việc Hyundai Stargazer tham gia vào một trong những phân khúc có “sức nóng” lớn nhất thị trường ô tô Việt Nam sẽ khiến cho mẫu xe của Hyundai Thành Công tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù là một trong những phân khúc có doanh số cao nhất thị trường Việt Nam năm 2025, MPV động cơ đốt trong có doanh số phần nào bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của dòng MPV thuần điện VinFast Limo Green.

Theo VinFast, doanh số của dòng xe Limo Green đạt 27.127 chiếc trong cả năm 2025. Riêng trong tháng cuối năm 2025, hãng xe Việt Nam đã bàn giao tới khách hàng 10.981 xe.

Omoda C5 SHS-H

Theo cập nhật từ Omoda & Jaecoo Việt Nam, mẫu SUV hạng B Omoda C5 SHS-H sẽ chính thức được công bố giá bán vào ngày 30/3. Ở thời điểm hiện tại, thông số kỹ thuật của mẫu xe này vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, C5 bản chạy xăng được bán ra với 3 biến thể, có giá từ 539 triệu đến 669 triệu đồng.

C5 bản hybrid có tên gọi Omoda C5 SHS, là phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV). Xe sử dụng động cơ 1.5L tăng áp kết hợp với mô-tơ điện. So với bản chạy xăng, C5 hybrid có một vài tinh chỉnh về kích thước cũng như thiết kế nội/ngoại thất và các trang bị đi kèm.

Geely EX2

Trong tháng 3 này, Tasco Auto có thể giới thiệu tới khách hàng Việt Nam mẫu xe điện Geely EX2. Mẫu xe thuần điện của Geely đã xuất hiện tại một số đại lý để chờ ngày ra mắt. Theo thông tin ban đầu, mẫu xe này sẽ có giá khoảng 500 triệu đồng.

Geely EX2 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.135 x 1.805 x 1.580 (mm) và chiều dài cơ sở ở mức 2.650mm. Với kích thước trên, EX2 là mẫu xe điện cỡ nhỏ, phục vụ mục đích di chuyển trong đô thị.

Khoang lái của Geely EX2 đi theo xu hướng thiết kế tối giản các nút bấm vật lý, tập trung vào giao diện kỹ thuật số. Cụm điều khiển trung tâm bao gồm bảng đồng hồ điện tử sau vô lăng kích thước 8,8 inch và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 14,6 inch. Điểm nhấn về mặt công nghệ trên mẫu xe này là hệ điều hành Flyme Auto.

Người dùng vẫn đang kỳ vọng vào việc Tasco Auto xây dựng nhiều trạm sạc hơn dành cho các mẫu xe mà công ty này phân phối nói chung và Geely nói riêng.

Volvo XC90

Trang mạng xã hội của Volvo Car Việt Nam đã chính thức đăng tải thông tin về thời điểm ra mắt phiên bản mới của dòng XC90 là vào ngày 20/3.

Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sản phẩm, Volvo XC90 2026 không có quá nhiều thay đổi về mặt thiết kế so với bản tiền nhiệm. Điểm khác biệt lớn nhất ở phần đầu xe là họa tiết nan trên lưới tản nhiệt được chuyển sang dạng chéo. Bên trong xe, màn hình giải trí trung tâm cũng được tăng kích cỡ.

Cụm đèn chiếu sáng vẫn mang phong cách "búa Thor" đặc trưng của Volvo nhưng nay đã được tạo hình hiện đại hơn. Cụm đèn hậu được làm tối màu với đồ họa "phẳng" hơn, hiện đại hơn. Bộ mâm trên Volvo XC90 phiên bản 2026 được làm mới với tùy chọn kích thước 20, 21 và 22 inch.

Hệ truyền động trên Volvo XC90 phiên bản nâng cấp vẫn giữ như trước, bao gồm tùy chọn động cơ B6 với máy mild-hybrid có khả năng sản sinh công suất 300 mã lực. Trong khi đó, phiên bản T8 sử dụng động cơ hybrid sạc ngoài, cho tổng công suất 462 mã lực và có thể di chuyển thuần điện khoảng 77km khi sạc đầy.

Thông số kỹ thuật cũng như giá bán của mẫu xe này hiện vẫn chưa được tiết lộ. XC90 sẽ tham gia vào phân khúc có sự xuất hiện của những dòng xe sang lâu năm tại Việt Nam như BMW X5, Lexus RX hay Audi Q7.