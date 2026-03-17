Dọn kho đón bản Hyundai Stargazer mới, đại lý giảm mẫu cũ tới 80 triệu đồng

Sau khi Hyundai Stargazer bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) bị bắt gặp tại Việt Nam, phía đại lý đang tích cực dọn kho phiên bản hiện hành với ưu đãi lớn. Tại một số showroom, mẫu MPV cỡ nhỏ này đang được giảm từ 50 đến 80 triệu đồng, tùy phiên bản.

Mức giảm có sự chênh lệch giữa các đại lý, như Hyundai Stargazer X Cao cấp (bản đắt nhất) được giảm 74 triệu đồng, từ 599 triệu đồng hạ xuống còn 525 triệu đồng tại một showroom ở Hà Nội. Trong khi đó, tại một cơ sở khác trên địa bàn Thủ đô, biến thể này được giảm còn 520 triệu đồng.

Hyundai Stargazer được nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Với phiên bản Stargazer Tiêu chuẩn, giá thực tế thấp nhất theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí là 440 triệu đồng, giảm 49 triệu đồng so với giá niêm yết. Như vậy, giá bán thực tế của Stargazer đang rẻ ngang một mẫu xe hạng A như Kia Morning (cao nhất 469 triệu đồng).

Chương trình xả kho này áp dụng với những xe được sản xuất trong năm 2025 (VIN 2025), trong khi xe VIN 2026 có thể được giảm ít hơn. Dù có giá bán dễ tiếp cận, tính thanh khoản là yếu tố người dùng cần lưu tâm, do mẫu MPV này rục rịch được nâng cấp, xe phom cũ dễ mất giá hơn xe phom mới.

Hyundai Stargazer 2026 thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, có vóc dáng tổng thể vẫn giữ nguyên, nhưng giao diện có phần hầm hố hơn (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Hiện tại, nhiều đại lý chính hãng đã chào khách đặt cọc Stargazer mới. Theo chia sẻ của nhân viên tư vấn bán hàng, mẫu MPV này vẫn có 3 phiên bản tương tự bản hiện hành; tuy nhiên, bản Tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn giữ nguyên phom cũ, kiểu dáng mới chỉ xuất hiện ở hai biến thể X.

Thông số kỹ thuật chi tiết của xe chưa được hé lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ không thay đổi nhiều so với phiên bản hiện hành, gói công nghệ an toàn chủ động vẫn sẽ được trang bị trên biến thể cao cấp nhất. Dù vậy, thay đổi về thiết kế được kỳ vọng giúp Stargazer cải thiện doanh số.

Hyundai Stargazer 2026 vẫn dùng vô-lăng cũ, nhưng cụm màn hình đôi được làm mới, liền mạch, bắt mắt hơn đời cũ (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer là một trong những sản phẩm có giá bán dễ tiếp cận nhất. Tuy nhiên, sức tiêu thụ của mẫu xe này lại không đạt kỳ vọng của nhà sản xuất, dù hàm lượng trang bị ở mức đầy đủ so với đối thủ, theo nhận định của giới chuyên gia.

Rào cản chính của Hyundai Stargazer được cho là nằm ở kiểu dáng. Trong nhóm xe 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam, hầu hết các mẫu xe đều chạy theo xu hướng thiết kế lai SUV, với những đường nét góc cạnh, hợp gu người Việt, trong khi sản phẩm Hàn Quốc vẫn sở hữu nhiều đường nét mềm mại đặc trưng của MPV.

Trong năm 2025, Hyundai Stargazer tiêu thụ tổng cộng 3.313 chiếc, chỉ hút khách hơn Toyota Avanza Premio (1.130 chiếc). Trong khi đó, những sản phẩm có giá đắt hơn Stargazer lại được khách Việt ưa chuộng, như Honda BR-V (4.120 chiếc), hay Toyota Veloz Cross (8.346 chiếc) và Mitsubishi Xpander (18.016 chiếc).