Hyundai dừng bán Palisade 2026 sau một tai nạn chết người

Mẫu Palisade 2026 đã bị dừng bán trên toàn cầu (Ảnh: Hyundai).

Theo thông báo từ Hyundai Motor Company, trong một số trường hợp, hệ thống ghế điện trên xe Palisade 2026 (thế hệ mới) có thể không nhận diện đầy đủ việc có người ngồi hoặc vật cản, làm tăng nguy cơ bị kẹp trong quá trình ghế gập hoặc trượt.

Sự cố có thể xảy ra khi người dùng gập ghế điện hàng hai hoặc hàng ba, hoặc khi sử dụng chức năng "một chạm" để gập và trượt hàng ghế thứ hai, giúp việc ra vào hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn.

Vì lỗi này, Hyundai đã tạm dừng bán xe Palisade 2026 trên phạm vi toàn cầu.

Theo hãng tin Reuters, một bé gái 2 tuổi đã tử vong tại bang Ohio (Mỹ) vào ngày 7/3 trong một sự cố liên quan đến chiếc Palisade. Hyundai xác nhận đã biết sự việc, nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Hyundai dự kiến triệu hồi khoảng 68.500 xe Palisade đời 2026 tại Mỹ và Canada. Việc triệu hồi tại Australia cũng chuẩn bị được triển khai.

Các xe bị ảnh hưởng chủ yếu là bản Limited và Calligraphy, vốn trang bị ghế điện ở hàng hai và hàng ba.

Biện pháp khắc phục tạm thời là cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), dự kiến phát hành trước khi kết thúc tháng 3.

Bản cập nhật này sẽ cải thiện khả năng phát hiện người hoặc vật cản của ghế điện, bổ sung các cơ chế bảo vệ và nâng cao mức độ an toàn tổng thể của hệ thống.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hyundai cho biết biện pháp sửa lỗi chính thức sẽ được triển khai trong đợt triệu hồi sau đó.

Trong thời gian chờ khắc phục lỗi, Hyundai khuyến cáo chủ xe nên đảm bảo không có người hoặc vật cản, đặc biệt là trẻ em, ở khu vực ghế trước khi kích hoạt ghế điện, và không bấm nút gập lưng ghế khi đang ra vào xe bằng chức năng trượt ghế hàng hai.

Hiện tại, mẫu Hyundai Palisade bán tại Việt Nam vẫn là thế hệ cũ sử dụng động cơ diesel 2.2L, với 4 phiên bản, có giá bán dao động từ 1,489 tỷ đến 1,569 tỷ đồng.

Thế hệ mới của Hyundai Palisade được cho là sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay.