Nhiều “xe cơ bắp” Mỹ bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi túi khí gây nguy hiểm

Công ty TNHH Thương mại JVA, nhà nhập khẩu và phân phối ủy quyền của các dòng xe Jeep và RAM của FCA US LLC (Fiat Chrysler Automobiles) tại Việt Nam mới đây đã thông báo triển khai triệu hồi 102 xe được sản xuất từ 2008 đến 2010, thuộc các thương hiệu Jeep, RAM, Dodge và Chrysler.

Trong đó, dòng Chrysler 300 chiếm số đông, ít nhất là mẫu Dodge Charger với số lượng chỉ 4 chiếc, ngoài ra còn có 13 xe Jeep Wrangler. Những xe này được nhập khẩu về Việt Nam trước thời điểm JVA trở thành nhà nhập khẩu chính thức, và thuộc diện triệu hồi chưa được hoàn thành bởi đơn vị nhập khẩu cũ.

Những chiếc Chrysler 300 đời 2010 đang có giá bán khá dễ tiếp cận trên thị trường ô tô đã qua sử dụng dù được trang bị động cơ V6 3.5L, dao động trong khoảng 400-500 triệu đồng (Ảnh: Yến Đoàn).

Trên những xe bị triệu hồi, bộ phận bơm khí trong túi khí hành khách phía trước có thể bị vỡ khi túi khí bung ra, trong trường hợp va chạm. Nguyên nhân là do áp suất bên trong tăng cao trong quá trình hoạt động, đặc biệt có khả năng xảy ra nhiều hơn ở các xe đã sử dụng lâu trong môi trường độ ẩm cao.

Khi xảy ra sự cố, những mảnh kim loại từ bộ phận bơm khí có thể bắn vào khoang xe và gây chấn thương cho người ngồi.

Trước mắt, JVA đang phối hợp với FCA US LLC để hoàn thiện thông tin kỹ thuật và trình phương án khắc phục tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, trước khi tiến hành sửa chữa. Trong thời gian chờ xử lý, hãng khuyến nghị người dùng có xe thuộc diện ảnh hưởng tạm thời ngưng sử dụng xe, nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện tại, JVA chưa ghi nhận sự cố, thiệt hại hay thương vong liên quan tại Việt Nam.

Những xe thuộc diện triệu hồi trên đều sử dụng túi khí đến từ nhà sản xuất Takata. Bê bối gian lận liên quan thương hiệu này bùng nổ và gây khủng hoảng từ năm 2013, nhưng vẫn kéo dài dai dẳng cho đến nay với ước tính hàng chục triệu phương tiện bị triệu hồi trên toàn cầu.