Có nguy cơ bốc cháy, loạt xe điện Porsche lại bị triệu hồi tại Việt Nam

Công ty TNHH Xe Hơi Tối Thượng - đơn vị nhập khẩu và phân phối ô tô Porsche chính hãng tại Việt Nam - đã công bố chương trình triệu hồi dòng xe điện Taycan đời 2020-2024 nhằm cập nhật phần mềm quản lý vận hành pin.

Theo báo cáo gửi đến Cục Đăng kiểm Việt Nam, nguyên nhân của đợt triệu hồi này nằm ở phần mềm quản lý vận hành pin có thể không chẩn đoán được hiện tượng ngắn mạch (đoản mạch) trong mô-đun pin cao áp. Trong tình huống xấu nhất, vấn đề có nguy cơ dẫn đến sự cố về nhiệt phát sinh và khiến chiếc Taycan bốc cháy, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dùng.

Đáng nói, Porsche và Audi đã triệu hồi hơn 34.000 chiếc Taycan và e-tron GT với lý do tương tự tại Mỹ từ gần một năm trước.

Nhà sản xuất lẫn cơ quan chức năng chưa ghi nhận bất cứ tai nạn nào liên quan đến lỗi phần mềm pin tại Việt Nam (Ảnh: Trung Nghĩa).

Tổng cộng 84 xe thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 21/10/2019 đến ngày 4/3/2024 tại Đức, bao gồm các phiên bản: Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo và Taycan Turbo Cross Turismo.

Chương trình diễn ra từ nay đến 31/12/2027. Hãng sẽ chủ động liên hệ và sắp xếp lịch hẹn với các chủ xe, hoặc khách hàng có thể tự đưa phương tiện đến đại lý và trung tâm dịch vụ ủy quyền của Porsche để tiến hành kiểm tra và khắc phục lỗi. Quá trình kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí diễn ra trong khoảng 3 tiếng/xe.

Sau khi được tối ưu hóa, phần mềm sẽ liên tục phân tích các thông số quan trọng của pin cao áp và hiển thị cảnh báo "Electrical system fault - Inspection necessary" (tạm dịch: “Hệ thống điện xảy ra sự cố - Cần thực hiện kiểm tra”) màu vàng trên bảng đồng hồ nếu phát hiện hiểm họa.

Dung lượng sạc tối đa cũng sẽ bị giới hạn xuống mức 80%, và người lái cần tìm cách ngừng sử dụng xe và đến xưởng dịch vụ gần nhất.

Thông báo "Electrical system fault - Inspection necessary" trên Porsche Taycan (Ảnh minh họa: TaycanForum).

Vụ việc này đã nâng tổng số đợt triệu hồi dành cho sedan thuần điện “đầu tay” của thương hiệu xe sang châu Âu tại Việt Nam lên con số 3 (gồm 2 lần liên quan đến pin và 1 lần do phanh).

Tháng 12/2023, 17 chiếc Taycan cần được khắc phục lỗi keo liên kết giữa khung pin và nắp pin không đảm bảo độ kín, gia tăng khả năng xâm nhập từ các tác nhân bên ngoài như chất lỏng hoặc bụi bẩn.

Sau đó gần một năm, đến lượt 95 chiếc ra đời trong giai đoạn tháng 3/2020 đến tháng 9/2023 “dính án” do tiềm ẩn nguy cơ mất phanh trong quá trình vận hành.

Porsche Taycan hiện được phân phối với tổng cộng 10 phiên bản, giá bán dao động từ 4,62 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn đến 9,51 tỷ đồng cho phiên bản Turbo GT. Tất nhiên, mức giá này chưa bao gồm loạt tùy chọn có tính phí vốn đắt đỏ của hãng xe xứ Stuttgart.