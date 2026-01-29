Hyundai chuẩn bị nâng cấp Santa Fe, có thay đổi về thiết kế

Sau màn "lột xác" cho thế hệ mới vào năm 2024 với ngoại hình vuông vức, giờ đây Hyundai Santa Fe chuẩn bị có bản nâng cấp (facelift). Các nguyên mẫu gần đây đã bị bắt gặp chạy thử trong điều kiện băng giá tại châu Âu, hé lộ một số thay đổi lớn.

Santa Fe bản nâng cấp (bên trái) đã bị bắt gặp chạy thử có nhiều điểm thay đổi so với phiên bản hiện tại (Ảnh: Baldauf, Hyundai).

Dù được ngụy trang kỹ lưỡng, có thể nhận ra phần đầu xe đã được thiết kế lại. Cụm đèn pha hình khối vuông với dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ H trước đây được thay bằng các cụm đèn nhỏ hơn đáng kể, đặt thấp xuống khu vực cản trước.

Việc thay đổi vị trí như vậy có vẻ như là để lưới tản nhiệt mở rộng. Hai bên là các dải đèn LED ban ngày dạng dọc, kiêm luôn vai trò đèn xi-nhan.

Một số chi tiết khác khó quan sát rõ, nhưng dường như Hyundai vẫn giữ thiết kế hốc gió trung tâm hình chữ nhật đặt ở giữa. Bên dưới là hốc gió mới, với cảm biến trung tâm nổi bật hơn.

Santa Fe bản nâng cấp bị bắt gặp trên đường thử trong điều kiện thời tiết lạnh giá (Ảnh: Baldauf).

Ở phía sau, đèn hậu hình chữ H và nối với nhau bằng dải đèn LED tạo sự liền mạch nhiều khả năng đã được thay thế bằng các cụm đèn hậu đặt dọc, đồng điệu với thiết kế đầu xe.

Cản sau cũng có thay đổi, với nhiều đường cong hơn so với thiết kế góc cạnh trên phiên bản hiện tại.

Cánh săn ảnh chưa tiếp cận đủ gần để có được hình ảnh khoang nội thất, nhưng có thể kỳ vọng một số nâng cấp.

Mức độ thay đổi cụ thể vẫn chưa rõ, song Santa Fe bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí mới Pleos Connect của Hyundai. Hệ thống này dựa trên nền tảng Android Automotive OS và dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay.

Hình ảnh đã xuất hiện trước đó trên Instagram được cho là Hyundai Santa Fe bản nâng cấp (Video: NYMammoth).

Hiện tại, thông tin về Santa Fe phiên bản nâng cấp vẫn còn khá hạn chế, nhưng các ảnh chạy thử trước đó cho thấy mẫu crossover này có thể được bổ sung hệ truyền động mới dạng mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Bên cạnh đó, xe nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ hiện tại, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2.5L cho công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 421Nm, cùng phiên bản hybrid sử dụng động cơ tăng áp 1.6L, cho tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 367Nm.