Santa Fe bứt phá trong tháng 7, bán vượt Fortuner nhưng vẫn thua Everest

Đa phần các sản phẩm nằm ở phân khúc SUV cỡ D lại ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm trong tháng 7, trừ Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8. Điều này khiến thứ hạng sắp xếp của nhóm xe này có thay đổi, nhưng không quá nhiều.

Doanh số phân khúc SUV cỡ D trong tháng 7 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hyundai Santa Fe vốn xếp sau Ford Everest, Toyota Fortuner và Mazda CX-8 ở tháng 6, bất ngờ “nhảy” lên vị trí số 2 nhờ doanh số tăng trưởng tới 93%, đạt 280 chiếc. Trong khi đó, sức tiêu thụ của Fortuner lại giảm 22,8%, đạt 230 xe, còn Mazda CX-8 chỉ bán nhiều hơn 5 chiếc trong tháng 7.

Kết quả này có được nhờ ưu đãi từ nhà sản xuất kết hợp với đại lý, đem lại mức giảm “khủng” cho Hyundai Santa Fe. Trong tháng 7, nhiều showroom chào bán mẫu xe Hàn Quốc với mức giảm lên tới 215 triệu đồng cho bản Calligraphy Turbo cao cấp nhất, giá từ 1,365 tỷ xuống 1,15 tỷ đồng.

Những chiếc Hyundai Santa Fe được giảm giá tới 200 triệu đồng tại đại lý đều là xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024) (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Dù tăng trưởng mạnh mẽ, song kết quả bán của Santa Fe vẫn thua xa Ford Everest (1.089 chiếc), do mẫu xe Mỹ chỉ giảm nhẹ tiêu thụ so với tháng 6. Lũy kế doanh số của mẫu xe Hàn sau 7 tháng đầu năm 2025 đang nằm ở vị trí thứ 2 trong phân khúc D-SUV, nhưng chưa được như kỳ vọng của nhà sản xuất, khi giảm 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xếp hạng các mẫu xe còn lại không có gì thay đổi. Trong đó, tháng 7 là tháng đầu tiên phiên bản mới của Isuzu mu-X chính thức được mở bán, nhưng doanh số không tăng lại còn giảm, góp mặt trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam.

Isuzu mu-X 2025 thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Xe được bổ sung thêm một số trang bị gia tăng khả năng cạnh tranh, nhưng giá bán tăng gần 20 triệu đồng, giờ đây khởi điểm từ 928 triệu và cao nhất lên tới 1,269 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Kia Sorento vẫn đang trong giai đoạn dọn kho để đón phiên bản mới, thậm chí giữa tháng 7 đã có showroom “khan xe”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời điểm nâng cấp của mẫu xe Hàn Quốc này, dù biến thể 2025 đã bị bắt gặp tại một trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội từ đầu năm.

Về Mitsubishi Pajero Sport, tháng 7 là tháng thứ 4 liên tiếp mẫu xe này ghi nhận doanh số bằng 0. Theo tìm hiểu, các đại lý hiện không còn rao bán Pajero Sport và có tư vấn bán hàng chia sẻ, hãng đang tạm ngừng phân phối sản phẩm này. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Mitsubishi Việt Nam xác nhận.