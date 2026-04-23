Lynk & Co sắp bán xe điện đầu tiên tại Việt Nam, đại lý bắt đầu nhận cọc

Mới đây, nhiều đại lý đã bắt đầu chào khách đặt cọc Lynk & Co 02, dự kiến ra mắt trong tháng 6. Đây sẽ là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu ô tô Trung Quốc tại nước ta, dải sản phẩm hiện tại của hãng đang bao gồm các mẫu xe thuần xăng hoặc hybrid sạc ngoài (PHEV).

Theo một số tư vấn bán hàng. Lynk & Co 02 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ đất nước tỷ dân và mở bán tại nước ta với 2 phiên bản, giá bán có thể chạm mốc 900 triệu đồng.

Trước đó, Lynk & Co Việt Nam đã xác nhận sẽ mở bán mẫu 02 trong năm nay, bên cạnh dòng SUV lớn nhất - Lynk & Co 900.

Lô xe Lynk & Co 02 đầu tiên được cho là đã cập cảng Việt. Tại đất nước tỷ dân, xe được phân phối với tên gọi Z20 (Ảnh: Đại lý Lynk & Co).

Thiết kế của Lynk & Co 02 vẫn mang những đường nét đặc trưng của thương hiệu, đi kèm với vóc dáng tổng thể pha trộn giữa crossover và coupe. Với chiều dài 4.460mm, chiều rộng 1.845mm và chiều cao 1.573mm, kích thước tổng thể của Lynk & Co 02 chỉ ngang một mẫu SUV cỡ B+ như Toyota Corolla Cross.

Tuy nhiên, chiều dài tổng thể của “tân binh” này lại đạt mức 2.755mm, ngang một số mẫu SUV hạng C như Ford Territory. Về lý thuyết, sản phẩm này hứa hẹn sẽ có không gian ngồi rộng rãi, nhưng khoảng trần hàng ghế thứ 2 có thể gặp hạn chế, do chiều cao của xe chỉ ở mức 1.573mm.

Lynk & Co 02 được phát triển dựa trên nền tảng CMA, tương tự Volvo XC40 (Ảnh: Đại lý Lynk & Co).

Bước vào bên trong, khoang nội thất của Lynk & Co 02 cũng theo đuổi phong cách tối giản và hiện đại thường thấy ở các dòng xe Trung Quốc. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ điện tử 10,2 inch, màn hình trung tâm có kích cỡ 15,4 inch.

Một số trang bị tiện nghi trên mẫu xe này có thể kể đến: màn hình hiển thị kính lái HUD, 14 loa đến từ thương hiệu Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động…

Nội thất của Lynk & Co 02 (Ảnh: Đại lý Lynk & Co).

Tại thị trường Trung Quốc, Lynk & Co 02 được trang bị một động cơ điện đặt ở cầu sau, nhưng đem lại sức mạnh khác nhau tùy phiên bản. Tương tự, dung lượng pin cũng có sự khác biệt.

Theo đó, biến thể cao cấp nhất sở hữu công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 373Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 61,47kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 530km.

Trong khi đó, cấu hình của bản thấp hơn cho thông số 235 mã lực và 300Nm. Với dung lượng pin 51,2kWh, xe có thể di chuyển nhiều nhất 430km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc.

Bên dưới nắp ca-pô của xe có khoang hành lý nhỏ với thể tích chứa đồ đạt 23 lít (Ảnh: Đại lý Lynk & Co).

Sự hiện diện của Lynk & Co 02 hứa hẹn đem tới luồng gió mới cho phân khúc C-SUV vốn đang khá sôi động tại Việt Nam. Hạn chế về hạ tầng sạc phần nào đã được giải quyết bởi mới đây, Tasco Auto - nhà phân phối độc quyền của thương hiệu Lynk & Co và Ford Việt Nam đã ký kết thỏa thuận chia sẻ hạ tầng sạc.

Tính đến hết tháng 4, hai doanh nghiệp đã vận hành tổng cộng 32 trạm sạc nhanh và dự kiến mở rộng trong thời gian tới. Theo kế hoạch, vào cuối năm nay, mạng lưới kết hợp giữa hai bên có thể đạt khoảng 89 điểm sạc.