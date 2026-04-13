Honda Dash 125 đời 2026 nhập khẩu tư nhân có giá 88 triệu đồng tại Việt Nam

Honda Dash 125 đời 2026 được đưa về Việt Nam thông qua đại lý nhập khẩu tư nhân với giá 88 triệu đồng (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Sáng 10/4, một đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu tư nhân giới thiệu Honda Dash 125 phiên bản 2026 với giá bán 88 triệu đồng. Mức giá này tương đương các dòng xe máy cao cấp như Honda SH125i, Super Cub C125, CT125 hay dòng mô tô cỡ nhỏ Yamaha YZF-R15M.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Tại quốc gia này, Dash 125 đang có giá bán 6.599 RM, tương đương 43,8 triệu đồng, được định vị ở phân khúc xe số phổ thông, nằm trên mẫu Wave Alpha.

Sự chênh lệch giá giữa hai thị trường chủ yếu đến từ khoản thuế nhập khẩu và chi phí vận chuyển. Đơn vị phân phối cho biết, với mức giá 88 triệu đồng, xe hướng đến tập khách hàng có sở thích sưu tầm các mẫu xe máy độc lạ. Hiện tại, phần lớn khách hàng chọn mẫu xe này đến từ khu vực miền Tây.

Phiên bản 2026 chỉ khác về phối màu (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Phiên bản 2026 vừa được hãng xe Nhật ra mắt ở Malaysia vào đầu năm nay. Sự khác biệt chỉ nằm ở cách phối màu mới, còn thiết kế và trang bị không thay đổi. Xe có 4 tùy chọn màu sắc, bao gồm: bạc, xanh dương, trắng và xanh lá.

Honda Dash 125 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.894 x 707 x 1.108mm, tương đương mẫu Wave RSX 110 đang bán tại Việt Nam. Trọng lượng xe là 105kg, nhỉnh hơn khoảng 7kg so với Wave RSX 110, và chiều cao yên là 767mm.

Thiết kế của mẫu xe này mang thiên hướng thể thao, với nhiều nếp gấp dọc thân xe. Đèn pha LED có thiết kế tương tự mẫu Future. Đèn xi-nhan trên mặt trước to bản và đèn xi-nhan phía sau tách rời, không nằm chung với đèn hậu, nhằm đáp ứng quy định khoảng cách hai đèn xi-nhan tối thiểu 240mm phía trước và 180mm phía sau của Malaysia.

Một điểm đáng chú ý trên mẫu xe này là trang bị phanh đĩa trên cả bánh trước và bánh sau. Tại Việt Nam, phanh đĩa sau là trang bị xa xỉ ở nhóm xe số phổ thông. Nhưng ở Malaysia, đây là trang bị tiêu chuẩn, nhằm đáp ứng quy định về an toàn. Xe không có công nghệ chống bó cứng phanh ABS.

Phanh đĩa sau là trang bị không có trên các mẫu xe số bán chính hãng tại Việt Nam (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Xe được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 125cc, SOHC, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 9,92 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 9,5Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số là loại 4 cấp.

So với mẫu Future 125 đang bán tại Việt Nam, động cơ của Dash 125 có công suất cao hơn 0,76 mã lực nhưng mô-men xoắn thấp hơn 0,7Nm.

Động cơ đáp ứng chuẩn khí thải siêu sạch EEV (Energy Efficient Vehicle). Theo công bố của Honda, Dash 125 có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,8 lít/100km.