BMW nâng cấp dòng 7-Series bằng những công nghệ thức thời

Những thay đổi trên mẫu BMW 7-Series 2027 cho thấy cách thương hiệu Đức sẽ áp dụng triết lý Neue Klasse lên các dòng xe hiện có trong tương lai, bao gồm cả dòng 5-Series (Ảnh: BMW).

7-Series mới vẫn sử dụng nền tảng CLAR cũ, tương thích cả động cơ đốt trong và điện, thay vì kiến trúc Neue Klasse thuần điện như trên BMW i3 hay BMW iX3. Do đó, nhiều người có thể hoài nghi việc đây là một phiên bản nâng cấp toàn diện.

Tuy vậy, quan sát kỹ sẽ thấy lưới tản nhiệt cỡ lớn nay được thu hẹp chiều ngang và chuyển sang các thanh ngang. Dải đèn định vị ban ngày siêu mỏng nằm sát lưới tản nhiệt, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính nhỏ hơn và được ẩn trong hốc gió hai bên cản trước.

Xe có tùy chọn sơn hai tông màu Individual, mất tới 75 giờ hoàn thiện. Thiết kế tổng thể 7-Series vẫn rất bề thế. Phần đuôi xe có logo dạng mờ mới - chi tiết từng xuất hiện trên BMW iX3, và cụm đèn hậu kéo dài, gần chạm ngưỡng đèn LED liền mạch.

Khoang nội thất là nơi thay đổi rõ rệt nhất, với hệ thống Panoramic iDrive gồm màn hình chiếu trải dài ở chân kính lái (Panoramic Vision) và màn hình trung tâm đặt nổi, kích thước 17,9 inch.

Hệ thống Panoramic iDrive từng xuất hiện trên các mẫu xe điện iX3 và i3 giờ đây đã chính thức có mặt trên dòng 7-Series (Ảnh: BMW).

Đáng chú ý, xe được trang bị tiêu chuẩn màn hình 14,6 inch cho hành khách phía trước, hỗ trợ xem phim, chơi game và truyền hình. Tuy nhiên, hệ thống camera nội thất sẽ tự động làm mờ màn hình nếu phát hiện tài xế bị phân tâm. Dù vậy, thiết kế màn hình này bị đánh giá là chưa thực sự tinh tế, kém liền mạch hơn so với Hyperscreen của Mercedes-Benz.

Màn hình “rạp hát” 31,3 inch phía sau đã được nâng cấp. Màn hình 8K giờ đây hỗ trợ cảm ứng, tích hợp camera để gọi Zoom, có cổng HDMI và âm thanh Dolby Atmos thông qua hệ thống loa Bowers & Wilkins Diamond với 36 loa, công suất 1.925W.

Đó đều là trang bị tùy chọn, còn bản tiêu chuẩn có hệ thống âm thanh 18 loa, 575W - đủ đạt chuẩn cao cấp.

Toàn bộ hệ thống công nghệ này được vận hành bởi kiến trúc điện hoàn toàn mới từ Neue Klasse, với sức mạnh xử lý tăng gấp 20 lần, giảm khoảng 610m dây điện và nhẹ hơn 30%. Trợ lý giọng nói cũng được nâng cấp, tích hợp AI Alexa+ của Amazon, cho phép tương tác tự nhiên hơn.

Dòng 7-Series vốn được ví như “văn phòng di động” (Ảnh: BMW).

Ở bản thuần điện, thay đổi lớn nhất nằm dưới sàn xe. BMW chuyển sang pin thế hệ 6 dạng trụ, mật độ năng lượng cao hơn 20%, dung lượng khả dụng tăng hơn 10% lên 112,5kWh.

Tất cả phiên bản i7 2027 đều có cổng sạc NACS tiêu chuẩn, công suất sạc tối đa 250kW, cao hơn so với mức 195kW trước đây.

Phiên bản i7 xDrive60 (536 mã lực) giữ nguyên công suất nhưng phạm vi hoạt động tăng lên hơn 563km (từ 500km), sạc pin 10-80% trong 28 phút, tăng tốc 0-97km/h trong 4,6 giây.

Ở cấu hình thấp hơn, bản i7 eDrive50 đã bị loại bỏ và được thay bằng i7 50 xDrive công suất 449 mã lực, tăng tốc 0-96km/h trong 5,3 giây và có giá bán dự kiến hấp dẫn hơn. BMW chưa công bố phạm vi hoạt động của phiên bản này.

Với động cơ đốt trong, các phiên bản 740 và 740 xDrive sử dụng máy xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L thế hệ mới, cho công suất 394 mã lực (tăng 19 mã lực). Bản xDrive có thể tăng tốc 0-96km/h trong chưa đến 5 giây.

Phiên bản hybrid sạc ngoài 750e xDrive sẽ ra mắt vào đầu năm 2027, kết hợp động cơ I6 và mô-tơ điện, cho công suất 483 mã lực, giữ nguyên khả năng tăng tốc 0-96km/h trong 4,6 giây.

BMW xác nhận sẽ có một phiên bản M Performance dùng động cơ V8 ra mắt trong tương lai.

Hệ thống hỗ trợ lái được nâng cấp thành BMW Symbiotic Drive (cấp độ 2), sử dụng công nghệ theo dõi mắt để hiểu ý định người lái, chỉ can thiệp khi xe lệch làn ngoài ý muốn. Tính năng phanh khẩn cấp tự động nay có thêm khả năng nhận diện động vật.

BMW sẽ bắt đầu sản xuất phiên bản nâng cấp của dòng 7-Series từ tháng 7 tại nhà máy Dingolfing ở Đức.