Xe độc lạ Honda Stylo: Dáng giống Yamaha Grande, giá ngang SH chính hãng

Nhằm cạnh tranh với đại lý xe máy chính hãng, các cơ sở kinh doanh xe hai bánh tư nhân thường đưa về những sản phẩm độc lạ.

Một trong số đó là Honda Stylo, mẫu xe tay ga thương hiệu Nhật với kiểu dáng khác biệt so với dải sản phẩm đang có mặt tại Việt Nam.

Honda Stylo 2026 mới được một số đại lý xe máy tư nhân nhập về, sở hữu trang bị và thiết kế không khác phiên bản 2024 lần đầu được đưa về nước ta (Ảnh: Mai Anh).

Tại một đại lý xe máy tư nhân trên địa bàn Hà Nội, Honda Stylo 2026 được báo giá 79 triệu đồng, ngang giá niêm yết của SH125i chính hãng (từ 76 triệu đồng). Sản phẩm này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nên phần đầu xe có sẵn khung sắt để lắp biển số, phù hợp với quy định tại "xứ sở vạn đảo".

Honda Stylo 2026 sở hữu chiều dài 1.886mm, chiều rộng 706mm, chiều cao 1.133mm và chiều cao yên ở mức 768mm (Ảnh: Mai Anh).

Điểm độc đáo của Stylo nằm ở thiết kế mang phong cách retro, khác biệt với các dòng xe tay ga ăn khách của Honda Việt Nam như Vision hay Lead. Theo đánh giá của một số người dùng, kiểu dáng Stylo có phần tương đồng với mẫu Yamaha Grande, nhưng sở hữu nhiều đường nét góc cạnh hơn.

Honda Stylo 2026 được trang bị bộ mâm hợp kim 12 inch với thiết kế đa chấu khá bắt mắt, nhưng lại gợi liên tưởng tới trang bị của các dòng xe Vespa (Ảnh: Mai Anh).

Về trang bị, Honda Stylo 2026 sở hữu cụm đèn chiếu sáng trước và đèn hậu dạng LED phân tầng, đèn LED định vị ban ngày hình chữ “C” ở khu vực yếm trước. Trang bị an toàn có điểm nhấn là phanh đĩa trước/sau đi kèm công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Ngoài ra, xe còn có phiên bản phanh kết hợp CBS.

Honda Stylo được trang bị cụm đồng hồ điện tử, chìa khóa thông minh Smartkey, hộc đồ trước tích hợp cổng sạc USB-A, cốp xe có dung tích 16,5 lít (Ảnh: Duy Anh).

Cung cấp sức mạnh cho Honda Stylo 2026 là khối động cơ eSP+, xi-lanh đơn, dung tích 160cc, tương tự dòng Vario 160 đang mở bán chính hãng tại Việt Nam. Cỗ máy này tạo ra công suất tối đa 15 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,8Nm.

Dù sở hữu thiết kế khá bắt mắt, Honda Stylo 2026 chưa thu hút được sự quan tâm của người dùng nhiều như kỳ vọng của đơn vị phân phối. Trong bối cảnh Hà Nội đang dần tiến tới mốc thí điểm cấm và hạn chế xe máy xăng tại một số khu vực trong Vành đai 1, người dân thủ đô có xu hướng chuyển sang xe máy điện.