Mercedes công bố giá loạt xe sang mới tại Việt Nam, không dưới 10 tỷ đồng

Website chính thức của Mercedes-Benz Việt Nam vừa cập nhật giá bán của ba mẫu xe mới AMG GT 63 4Matic+, AMG G 63 phiên bản nâng cấp và Maybach SL 680 Monogram Series, với giá bán lần lượt 10,97 tỷ đồng, 12,16 tỷ đồng và 14,89 tỷ đồng.

Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ là đối thủ của Porsche 911 Carrera S tại Việt Nam (Ảnh: Mercedes-Benz).

Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ là thế hệ thứ 2 của dòng AMG GT. Với mức giá 10,97 tỷ đồng, mẫu xe này đối đầu Porsche 911 Carrera S giá 10,3 tỷ đồng và Maserati GranTurismo giá 9,6 tỷ đồng tại Việt Nam.

Xe mang thiết kế coupe 2 cửa tối ưu tính khí động học. Nội thất bọc da Nappa kết hợp vi sợi Microcut, hệ thống giải trí MBUX, cùng nhiều chế độ lái AMG.

Phía dưới nắp capo là khối động cơ V8 4.0L Biturbo công suất 585 mã lực, mô-men xoắn 800Nm, kết hợp hộp số AMG Speedshift MCT 9G và hệ dẫn động bốn bánh 4Matic+. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 315km/h.

Maybach SL 680 Monogram Series là mẫu xe đắt đỏ nhất trong dải sản phẩm của Mercedes-Benz Việt Nam (Ảnh: Mercedes-Benz).

Với giá bán 14,89 tỷ đồng, Maybach SL 680 Monogram Series trở thành mẫu xe đắt đỏ nhất trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz Việt Nam. Hãng xe Đức muốn định vị mẫu xe này trở thành biểu tượng của xa xỉ và tinh tế.

Thời điểm ra mắt toàn cầu, Maybach SL 680 Monogram Series khiến nhiều người nhớ đến vì đặt logo ở khắp mọi nơi. Dòng chữ "Maybach" được thiết kế phát sáng ở lưới tản nhiệt phía trước, đồng thời đặt trên bậc cửa, viền hông và lưng ghế.

Trong khi đó, logo "M-M" phủ kín cản trước và đặt sau tựa đầu ghế ngồi. Thậm chí, khách hàng có thể tùy chọn nắp capo dày đặc logo "M-M".

Khoang cabin xa xỉ của Maybach SL 680 Monogram Series (Ảnh: Mercedes-Benz Việt Nam).

Chiếc roadster hai chỗ ngồi này sở hữu động cơ V8 4.0L cho công suất 585 mã lực và mô-men xoắn 800Nm, đi cùng hộp số 9G-Tronic. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 4,1 giây.

Hiện Maybach SL 680 Monogram Series chưa có mẫu xe nào cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc tại Việt Nam. Trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz, định vị dưới mẫu xe này còn có SL 63 S E Performance giá 12,29 tỷ đồng và SL 43 giá 5,899 tỷ đồng.

Mercedes-AMG G 63 phiên bản nâng cấp (Ảnh: Mercedes-Benz).

Mercedes-AMG G 63 phiên bản nâng cấp có giá bán 12,16 tỷ đồng, cao hơn 1,261 tỷ đồng so với giá niêm yết của bản cũ. Tuy nhiên, mức chênh thực tế có thể cao hơn do G 63 bản cũ đang được các đại lý áp chính sách giảm giá sâu, dao động trong khoảng 9 tỷ đồng.

Mercedes-AMG G 63 phiên bản nâng cấp có một số điểm mới, bao gồm khe gió cản trước, vô lăng mới, giao diện MBUX hiện đại hơn và bảng điều khiển trung tâm thiết kế mới.

Nội thất AMG G 63 2026 nâng cấp vô lăng, giao diện MBUX và bảng điều khiển trung tâm (Ảnh: Mercedes-Benz).

Bản mới dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép mild-hybrid, cho công suất 585 mã lực và mô-men xoắn 850Nm. Nhờ đó, mẫu SUV địa hình hạng sang có thể tăng tốc 0-100km/h trong 4,4 giây.

AMG G 63 từng là cái tên "hot", rất được ưa chuộng bởi giới thượng lưu Việt Nam, nhưng tình thế đã đảo chiều trong những năm gần đây. Một số đại lý vẫn tồn kho lô xe AMG G 63 sản xuất 2022. Trong năm nay, hãng xe Đức cũng đưa về nước mẫu G 500 với giá dự kiến hơn 9 tỷ đồng.