Honda CR-V e:HEV RS nhập Thái mới đi gần 7.000km có giá đắt hơn xe mới

Sau khi Honda CR-V e:HEV RS (hybrid) được chuyển sang lắp ráp trong nước, những chiếc xe cũ có xuất xứ Thái Lan gặp hiện tượng bị đẩy giá. Như một chiếc CR-V e:HEV RS màu trắng được sản xuất năm 2025 (VIN 2025), mới đi khoảng 6.800km, được rao bán tại TPHCM với mức giá 1,285 tỷ đồng.

Trong khi đó, Honda CR-V e:HEV RS bản lắp ráp đang có giá bán lẻ đề xuất 1,250 tỷ đồng, thậm chí được giảm nhẹ 20-30 triệu đồng tại một số đại lý. Người bán lý giải, sở dĩ chiếc CR-V kể trên có giá sang nhượng lên tới gần 1,3 tỷ đồng chủ yếu là do xe có màu trắng ngọc trai.

Tùy chọn màu này không còn xuất hiện ở xe lắp ráp, thay vào đó là màu trắng ngà. Đây là cơ sở để các thợ buôn "thét giá" những chiếc xe đời cũ, dù gặp sự phản đối dữ dội từ cộng đồng người dùng.

Màu trắng ngọc trai trên những chiếc Honda CR-V e:HEV nhập khẩu có độ sáng hơn màu trắng ngà của xe lắp ráp (Ảnh: Minh Đức).

Chiếc CR-V kể trên vẫn chưa phải xe có giá đắt nhất từng được rao bán. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, một cơ sở kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội từng giao dịch một chiếc CR-V e:HEV màu trắng ngọc trai, VIN 2024, đi khoảng 20.000km với mức giá 1,299 tỷ đồng.

Chiếc xe này được chào bán vào cuối tháng 1 và có khách chốt mua ở đầu tháng 2, tức là sau khi xe lắp ráp được giới thiệu. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, những chiếc CR-V e:HEV xuất xưởng Việt Nam mới dần được đưa về các đại lý, nhưng lượng khách quan tâm chưa nhiều.

Honda CR-V e:HEV lắp ráp có màu đỏ mới, đồng thời phần cản trước được sơn đen thay vì cùng màu thân xe như bản nhập khẩu (Ảnh: Đại lý Honda).

Chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp, Honda CR-V e:HEV RS được chốt giá bán lẻ đề xuất là 1,25 tỷ đồng, thấp hơn 9 triệu đồng so với trước đây. Ngoài ra, hãng xe Nhật còn bổ sung thêm phiên bản e:HEV L, có giá 1,17 tỷ đồng.

Thiết kế của CR-V hybrid không khác bản nhập khẩu, nhưng cần số của xe được chuyển sang dạng nút bấm chuyển số. Thay đổi này gây tranh cãi, có ý kiến cho rằng nút bấm khiến khoang nội thất gọn gàng và sang trọng hơn, song có người vẫn thích cần số truyền thống vì tính thực dụng và quen thuộc.

Nút bấm chuyển số mới trên Honda CR-V e:HEV 2026 (Ảnh: Vũ Huệ).

Dù có giá bán lên tới cả tỷ đồng, song CR-V có thể xem là một trong những "con bài" chủ lực của Honda Việt Nam. Ở năm 2025, mẫu crossover cỡ C này là sản phẩm bán chạy thứ hai của hãng xe Nhật Bản với lũy kế doanh số đạt 6.224 chiếc, chỉ đứng sau dòng City (10.899 chiếc).