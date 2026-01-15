Ngắm xe Mercedes-Benz được Đà Nẵng đấu giá 3 năm chưa thành

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá lô tài sản công gồm 28 ô tô bị thu hồi, thanh lý, với tổng giá khởi điểm gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, xe có giá khởi điểm cao nhất là ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz E300 (W212), biển số 80B-7879, sản xuất năm 2009, với mức giá 282 triệu đồng.

Ô tô Mercedes-Benz E300 (W212), biển số 80B-7879, được Đà Nẵng thanh lý (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, phương tiện này đã nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng chưa thành công. Năm 2023, xe có giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng, năm 2024 giảm xuống hơn 588 triệu đồng và đến năm 2025 tiếp tục hạ còn 470 triệu đồng.

Ghi nhận ngày 15/1 cho thấy, chiếc Mercedes-Benz E300 nêu trên đang được đỗ tại bãi xe trước UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo quan sát, phần thân vỏ của xe chưa hư hại nhiều, nhưng một vài chi tiết đang có dấu hiệu xuống cấp do thời gian dài lưu kho, ít được chăm sóc, bảo dưỡng.

Cận cảnh xe Mercedes-Benz E300 được Đà Nẵng đấu giá 3 năm chưa thành (Video: Hoài Sơn).

Bốn lốp xe đã xì hết hơi, có vị trí ở trên nóc và trụ xe bị bong tróc lớp sơn, phồng rộp. Có vết xước ở trước đầu xe, gương, đèn pha vẫn chưa hư hỏng. Khoang nội thất có dấu hiệu cũ theo niên hạn. Phương tiện này đã hết hạn đăng kiểm vào tháng 3/2019.

Cũng tại bãi xe trước UBND thành phố Đà Nẵng đang đỗ 2 phương tiện khác, nằm trong danh sách cần thanh lý và có dấu hiệu xuống cấp.

Khoang nội thất của chiếc Mercedes-Benz E300, biển số 80B-7879 (Ảnh: Hoài Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, trong đợt đấu giá lần này, ngoài ô tô nêu trên, có 16/27 xe khác được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 15-50 triệu đồng/xe. Các xe còn lại có giá khởi điểm dao động từ khoảng 60 triệu đến hơn 150 triệu đồng, tùy theo chủng loại, năm sản xuất và hiện trạng sử dụng.

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sẽ được thực hiện theo các tiêu chí chặt chẽ, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, xử lý tài sản công.

Các chi tiết bên ngoài của chiếc Mercedes-Benz E300, biển số 80B-7879 (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, cuối năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt bổ sung hơn 37 tỉ đồng để mua sắm ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường. Nguồn kinh phí mua xe trích từ khoản trung ương thưởng vượt thu năm 2024.