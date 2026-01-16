Loạt xe bán chậm nhất Việt Nam năm 2025: Ô tô giá 600 triệu vẫn “kén” khách

Khép lại một năm 2025 nhiều biến động, danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất năm cũng có nhiều thay đổi ngoài dự đoán. Trong đó, Honda Civic Type R là sản phẩm tiêu thụ kém nhất, với 2 xe được bán ra trong cả năm, giảm mạnh so với năm 2024.

Đây là điều khó tránh khỏi, do Honda Civic Type R là sản phẩm không dành cho số đông, đồng thời được điều chỉnh giá bán tăng 600 triệu lên mức 2,999 tỷ đồng ngay từ đầu năm 2025. Mẫu xe hiệu suất cao này được mở bán theo dạng đơn đặt hàng, sẽ dừng bán sau khi giao 10 xe cuối cùng từ tháng 12/2026.

Ngoài Civic Type R, một sản phẩm khác trên danh sách cũng không nhắm tới khách hàng phổ thông là Ford Mustang Mach-E. Mẫu Crossover thuần điện này được ra mắt khách Việt vào giữa tháng 8/2025 với giá bán 2,599 tỷ đồng, do đó lũy kế doanh số đạt 22 chiếc vẫn đủ ấn tượng.

Đáng nói rằng hai cái tên như Toyota Land Cruiser Prado và Alphard không xuất hiện, dù góp mặt ở danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam năm 2024 và thi thoảng rơi vào top xe bán chậm theo tháng ở năm 2025. Bộ đôi này lần lượt bán được 292 xe và 676 chiếc trong năm 2025, tăng mạnh so với năm ngoái.

Trên bảng xếp hạng, Ford Explorer và Toyota Innova là hai cái tên đã chính thức ngừng kinh doanh. Mazda6 lần cuối ghi nhận doanh số bán hàng vào tháng 4/2025, nhưng chưa có thông báo dừng bán chính thức từ nhà sản xuất.

Ngoài ra, Suzuki Fronx gây chú ý khi có giá bán 600 triệu đồng, nhưng vẫn rơi vào top xe bán chậm nhất Việt Nam năm 2025. Thực tế, mẫu xe này mới chỉ ghi nhận doanh số bán hàng ở 2 tháng cuối năm, nhưng liên tục xếp cuối phân khúc SUV hạng A, dù có ưu đãi giảm giá từ nhà phân phối.