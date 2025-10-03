Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) giải thích rằng, do vấn đề chất lượng nhà cung cấp, kết nối giữa điện trở của động cơ quạt và giắc cắm có thể nóng quá mức.

Hiện tượng này chỉ xuất hiện khi hệ thống điều hòa hoạt động, tốc độ quạt được đặt ở mức 3 và động cơ xe đang bật. Đó là những điều kiện khá cụ thể, nhưng NHTSA lưu ý về nguy cơ hỏa hoạn, dù hiếm.

Lỗi dây điện mỏng khiến nhiều xe Kia Sorento tại Mỹ có nguy cơ cháy khi bật điều hòa (Ảnh: Kia).

Nguyên nhân đang được cho là do nhà cung cấp Aptiv đã sử dụng một dây điện mỏng hơn so với tiêu chuẩn. Chủ xe có thể nhận thấy vấn đề nêu trên nếu quạt thổi ngừng hoạt động, hoặc ngửi thấy mùi cháy khét. Một dấu hiệu khác là khói phát ra từ khe gió trong xe.

Lỗi này ảnh hưởng đến 39.536 chiếc Kia Sorento phiên bản từ năm 2021 đến 2023.

Kia lần đầu tiên nhận thức được vấn đề vào mùa thu năm ngoái, khi có báo cáo về một vụ cháy và mùi cao su nóng của một chiếc Sorento LX 2023. Hãng xe Hàn Quốc đã mua lại chiếc xe và tiến hành điều tra, trong đó bao gồm cả việc phân tích tia X của bộ điện trở động cơ quạt bị hư hỏng và bộ dây điện liền kề.

Cuộc điều tra sau đó đã được mở rộng sang các bộ dây và điện trở được thu hồi theo chế độ bảo hành có dấu hiệu nóng chảy cục bộ.

Sau nhiều tháng phân tích, Kia vẫn không đưa ra kết luận nguyên nhân gốc rễ. Tuy nhiên, hãng đã phát hiện ra các phương sai trong quá trình sản xuất do lỗi kiểm soát chất lượng, bao gồm việc sử dụng dây điện mỏng hơn tiêu chuẩn, được cho là yếu tố góp phần gây ra hiện tượng quá nhiệt.

Kia đã xác định tổng cộng 25 xe có hiện tượng nóng chảy ở giắc cắm. Ngoài ra, còn có một trường hợp cháy giắc cắm và một trường hợp cháy xe khác. Rất may là chưa có vụ tai nạn hoặc thương tích nào xảy ra.

Để giải quyết vấn đề này, các đại lý Kia sẽ thay thế bộ dây điện và điện trở động cơ quạt. Các linh kiện sẽ được nhập từ một nhà cung cấp khác.