Giám đốc thiết kế của McLaren đầu quân cho Porsche

Porsche vừa bổ nhiệm giám đốc thiết kế mới, một sự kiện hiếm hoi bởi trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm, hãng chỉ thực hiện điều này vài lần.

Theo đó, ông Tobias Sühlmann sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc thiết kế, thay thế ông Michael Mauer - người đã gắn bó lâu năm với hãng. Thông báo này đồng nghĩa với việc một thương hiệu xe hiệu suất cao khác phải tìm người mới: McLaren.

Ông Tobias Sühlmann là giám đốc thiết kế thứ năm trong toàn bộ lịch sử Porsche (Ảnh: Carscoops).

Di sản là con dao hai lưỡi

Trước khi đầu quân cho Porsche, ông Sühlmann là giám đốc thiết kế của McLaren. Hồ sơ sự nghiệp của ông còn bao gồm thời gian làm việc tại Volkswagen, Bugatti, Aston Martin và Bentley, đủ cho thấy kinh nghiệm dày dạn với cả các thương hiệu giàu di sản lẫn thế giới siêu xe hiện đại nhiều biến động.

Và ông sẽ cần toàn bộ kinh nghiệm đó để giải quyết một số vấn đề lớn ở Porsche. Doanh số toàn cầu đã giảm 10%, Trung Quốc không còn là động lực tăng trưởng như trước, trong khi nhu cầu thị trường đối với Taycan sụt giảm mạnh dù mẫu xe này mới được nâng cấp cách đây không lâu.

Giữ cho Porsche tiếp tục hấp dẫn trong bối cảnh người dùng đã giảm sự phấn khích với xe điện và thị hiếu xe sang thay đổi sẽ đòi hỏi một định hướng thiết kế cực kỳ thận trọng.

Thiết kế mang tính nhận diện cao là một trong những tài sản lớn nhất của Porsche, nhưng đồng thời cũng là gánh nặng với các nhà thiết kế. Khách hàng mong đợi sự cải tiến chứ không phải một cuộc cách mạng, đặc biệt là với dòng 911.

Ông Sühlmann sẽ phải đi trên lằn ranh mong manh giữa việc bảo tồn DNA thương hiệu và bảo đảm các mẫu xe mới đủ mới mẻ để thu hút người mua giờ đây có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết.

Những “cựu binh” McLaren

Ông Michael Mauer đã rời vị trí giám đốc thiết kế của Porsche sau 21 năm (Ảnh: Porsche).

Tại Porsche, ông Sühlmann có ít nhất một gương mặt quen thuộc, và đây có thể chính là nhân tố quan trọng trong việc thuyết phục ông rời McLaren. CEO mới của Porsche, ông Michael Leiters, từng làm việc cùng Sühlmann tại McLaren.

Sự hiểu ý giữa hai người có thể trở thành lợi thế lớn khi Porsche phải đưa ra những quyết định khó liên quan tới sản phẩm và khẩn trương theo đuổi các lựa chọn thiết kế táo bạo.

“Ông Michael Mauer đã định hình cả một kỷ nguyên tại Porsche. Cùng với đội ngũ của mình, ông đã cẩn trọng đưa thiết kế mang tính biểu tượng của 911 bước vào kỷ nguyên hiện đại, đồng thời chuyển tải rõ ràng DNA thiết kế Porsche sang các dòng sản phẩm mới”, CEO Leiters chia sẻ.

Ông Sühlmann, 46 tuổi, kế nhiệm một huyền thoại thực thụ. Ông Michael Mauer, hiện 63 tuổi, đã dẫn dắt mảng thiết kế của Porsche hơn hai thập kỷ, góp phần tạo nên Panamera, 918 Spyder và cả mẫu xe điện đầu tiên của hãng, Taycan.

Hãng xe Đức cho biết, với sự thay đổi này, Porsche đang bước vào một giai đoạn chuyển giao thế hệ. Chưa rõ đây chỉ là sự thay đổi về con người hay sẽ kéo theo một dịch chuyển sâu hơn trong tư duy thiết kế.