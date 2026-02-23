Những bộ phận dễ trục trặc khi ô tô để lâu không sử dụng

Lốp xẹp

Ô tô có trọng lượng lớn. Một chiếc xe con cũng có thể nặng hơn 1 tấn, xe điện thậm chí còn nặng hơn, do bộ pin. Trong điều kiện vận hành bình thường, lốp xe có thể duy trì hình dạng ổn định.

Nếu ô tô đứng im một chỗ quá lâu, toàn bộ trọng lượng dồn xuống một điểm tiếp xúc có thể khiến lốp bị biến dạng, méo hoặc xuống hơi. Nếu xe đỗ dài ngày ngoài trời nắng, trong khi lốp đã cũ, nguy cơ nứt và biến dạng lốp khá cao.

Lốp có thể bị xuống hơi hoặc thậm chí thủng, là tình trạng phổ biến khi ô tô đỗ một chỗ lâu ngày (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Do đó, sau một thời gian dài không đi xe, bạn cần chú ý kiểm tra tình trạng lốp, bổ sung hơi hoặc nhờ thợ chuyên nghiệp đánh giá tình trạng lốp để đảm bảo an toàn.

Với các mẫu xe du lịch phổ thông 4-7 chỗ, mức áp suất khuyến nghị thường dao động trong khoảng 2,2-2,5bar, tương đương 32-36 psi, tùy từng dòng xe và tải trọng. Thông số chính xác thường được nhà sản xuất dán trên khung cửa phía ghế lái hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng.

Ắc quy hết điện

Ắc quy có thể tự hao điện nếu ô tô không hoạt động trong thời gian dài. Chi phí kích bình để khởi động lại động cơ khoảng 200.000 đồng, thời gian thực hiện chỉ từ 5-15 phút.

Việc này tương đối đơn giản, chỉ cần có dây câu bình nên bạn có thể tự kích bình ắc quy từ xe của người quen hoặc hàng xóm.

Tuy nhiên, nếu sau khi khởi động, xe tiếp tục khó nổ máy, đèn cảnh báo ắc quy vẫn sáng hoặc hệ thống điện hoạt động chập chờn, thì nhiều khả năng ắc quy đã suy giảm dung lượng nghiêm trọng và cần được thay mới, chi phí dao động từ 1,5-5 triệu đồng, tùy loại ắc quy.

Chuột cắn dây

Đây là nỗi lo lớn của nhiều chủ xe vì khó phát hiện và tốn kém chi phí sửa chữa. Những dây dễ bị chuột cắn thường nằm trong khoang máy, liên quan đến hệ thống điện và điều khiển của xe, nên chi phí khắc phục có thể khá cao, dao động khoảng 1-5 triệu đồng, tùy mức độ hư hại.

Khi lớp cách điện bị hở, các sợi dây có thể chạm vào nhau hoặc chạm vào thân kim loại của xe, gây chập điện. Trong một số trường hợp, tia lửa điện phát sinh có thể dẫn tới nguy cơ cháy khoang máy, đặc biệt nếu xe đỗ lâu trong môi trường nóng, nhiều rác khô hoặc dầu mỡ bám bẩn.

Vì vậy, khi ô tô để lâu không sử dụng, chủ xe cần kiểm tra kỹ khoang máy để loại trừ nguy cơ này.

Nội thất ẩm mốc

Tình trạng này khá phổ biến tại Việt Nam do khí hậu nhiệt đới gió mùa, đặc biệt với xe có nội thất bọc da. Nấm mốc không chỉ gây mùi khó chịu trong cabin mà còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, như gây viêm đường hô hấp, viêm xoang hoặc phản ứng dị ứng.

Việc vệ sinh thông thường khi rửa xe khó xử lý triệt để nấm mốc. Chủ xe cần sử dụng dung dịch chuyên dụng và thực hiện chăm sóc nội thất đúng cách.

Nếu ô tô đỗ một chỗ trong nhiều tháng hoặc cả năm, các hư hỏng nghiêm trọng hơn có thể phát sinh như nhiên liệu bị biến chất, hỏng bơm nhiên liệu, kẹt cần gạt mưa, mô-tơ gập gương trục trặc, các chi tiết nhựa và cao su trong khoang máy lão hóa, đĩa phanh han gỉ hoặc hệ thống phanh bị bó cứng.

Trong trường hợp này, chủ xe nên đưa xe tới các cơ sở bảo dưỡng chính hãng hoặc gara uy tín để kiểm tra tổng thể trước khi tiếp tục sử dụng.