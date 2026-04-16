Hyundai Santa Fe Hybrid có đối thủ mới tại Việt Nam

Dựa trên hình ảnh và thông tin được Kia Việt Nam hé lộ, dễ dàng nhận thấy mẫu SUV 7 chỗ mới chuẩn bị được giới thiệu tới người dùng trong nước của thương hiệu Hàn Quốc chính là Sorento.

Điểm đặc biệt trên mẫu Kia Sorento mới này chính là việc xe được trang bị công nghệ hybrid mới cũng như một vài nâng cấp về thiết kế.

Hình ảnh mẫu SUV mới của Kia Việt Nam (Ảnh: Kia Việt Nam)

Theo công bố của Kia Việt Nam, mẫu SUV mới sẽ sử dụng công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC tương tự như trên chiếc Kia Carnival Hybrid. Nhà sản xuất cho biết, hệ thống E-VMC bao gồm ba tính năng chính.

Trong đó, E-Ride giúp hỗ trợ triệt tiêu dao động khi xe đi qua gờ giảm tốc hoặc đường gồ ghề, mang lại sự êm ái tối đa. E-Handling giúp tăng ổn định thân xe khi vào cua, tự động điều chỉnh lực phanh và mô-men xoắn giúp xe bám đường tốt hơn, nâng cao độ chính xác khi đánh lái.

E-EHA hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, gia tăng độ ổn định thân xe trong các tình huống cần xử lý nhanh, đảm bảo an toàn khi tránh chướng ngại vật.

Bên cạnh việc được trang bị công nghệ mới, thiết kế cũng như trang bị nội ngoại thất của Kia Sorento Hybrid sẽ được nâng cấp một số chi tiết so với bản hiện hành. Qua hình ảnh do Kia Việt Nam công bố, có thể thấy Sorento mới có dải đèn LED định vị thiết kế tương đồng với Carnival.

Kia Carnival phiên bản hybrid được trưng bày tại một sự kiện (Ảnh: Kia Việt Nam).

Kia Sorento Hybrid sẽ cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D với các đối thủ như Ford Everest, Mazda CX-8, Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và đặc biệt là Hyundai Santa Fe với phiên bản hybrid.

Kia Sorento hiện được bán ra với 4 phiên bản dùng động cơ đốt trong, tuỳ chọn động cơ xăng và dầu, với giá bán từ 1,249 tỷ đến 1,469 tỷ đồng. Phiên bản hybrid của Sorento hiện được bán với giá 1,249 tỷ cho bản hybrid không cắm sạc và 1,399 cho phiên bản hybrid cắm sạc.

Tại thời điểm này, Kia Việt Nam chưa tiết lộ thông tin về việc Sorento sẽ được bán ra với bản hybrid HEV (không cắm sạc) hay PHEV (cắm sạc).

Phiên bản hybrid của Hyundai Santa Fe ra mắt thị trường Việt Nam cách đây không lâu (Ảnh: HTV).

Trong khi đó, đối thủ trong cùng phân khúc với tuỳ chọn động cơ hybrid là Hyundai Santa Fe đang được bán với giá 1,369 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, phân khúc SUV cỡ D tại thị trường Việt Nam đang là sự thống trị của Ford Everest với tổng doanh số đạt gần 3.600 xe.

Xếp thứ 2 là Mazda CX-8 với hơn 900 xe trong quý đầu tiên của năm và vị trí thứ 3 thuộc về Hyundai Santa Fe với gần 700 xe. Kia Sorento đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp các SUV cỡ D bán chạy nhất quý I.