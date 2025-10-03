Gara ô tô quá tải sau mưa lớn ở Hà Nội, thợ sửa xe tăng ca vẫn không xuể

Trước ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão Bualoi, trận mưa diễn ra tại Hà Nội ngày 30/9 có thể đi vào lịch sử, với người dân Thủ đô. Hàng nghìn ô tô và xe máy chìm trong biển nước khiến các tiệm sửa chữa và gara ô tô “thất thủ” chỉ một ngày sau đó, và tiếp tục kéo dài.

Tình trạng quá tải khiến nhiều gara ô tô thậm chí phải dừng nhận khách (Ảnh: Thành Tâm).

Theo chia sẻ của một chủ gara tại Long Biên, ngay trong ngày 30/9, lực lượng xe cứu hộ đã quá tải và thậm chí đến ngày 2/10, vẫn còn những chiếc ô tô chết máy nằm giữa đường phố Hà Nội. Bởi vậy, trong nhiều chiếc được vận chuyển về gara của anh này, không thiếu xe gặp tình trạng ẩm mốc nội thất, nước đọng dưới sàn xe.

Các kỹ thuật viên phải tháo hết ghế và sàn xe để vệ sinh, hút nước (Ảnh: Thành Tâm).

Chủ gara này cũng lấy ví dụ về một chiếc Hyundai Tucson được đưa về xưởng sau hai ngày ngâm nước. Theo đó, động cơ được hạ xuống đã có dấu hiệu bị “thủy kích”, nước lọt vào buồng đốt nhưng khách hàng vẫn cố khởi động, khiến một tay biên bị cong nặng.

Với những trường hợp như trên, tổng chi phí khắc phục có thể lên tới hàng chục hoặc cả trăm triệu đồng, tùy tình trạng tổng thể và chi phí phụ tùng, linh kiện thay thế.

Đây là lý do tại sao nên tránh khởi động khi xe ngập nước, chết máy (Ảnh: Thành Tâm).

Với những trường hợp nhẹ, nước chưa lọt vào động cơ, tổng chi phí tùy dòng xe có thể dao động từ 5-10 triệu đồng. Ngoài phần nội thất phải xử lý, các gara sẽ tiến hành thay dầu, lọc gió, lọc nhớt... Đồng thời, hệ thống giảm xóc và phanh cùng cần tháo dỡ để vệ sinh, do ngâm nước lâu.

Với những chiếc xe bị ngập nặng phần nội thất, các gara sẽ phải tháo rời hệ thống điện, làm sạch và sấy khô để tránh chập, cháy (Ảnh: Thành Tâm).

Tình trạng quá tải cũng diễn ra ở nhiều gara khác đặc biệt là khu vực Thanh Xuân và Từ Liêm, trong đó nhiều cơ sở đã phải ngừng nhận khách sau khi lượng xe được kéo về xưởng lên tới con số 40 chiếc. Các xưởng dịch vụ chính hãng cũng dồn dập đón “người bệnh”, khiến các kỹ thuật viên phải tăng ca.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người dùng chia sẻ về chi phí khắc phục xe bị ngập nước. Ví dụ như một chiếc Toyota Corolla Cross chưa đụng chạm đến động cơ nhưng hóa đơn cần thanh toán đã lên tới 14 triệu đồng, chủ yếu là các công đoạn vệ sinh, làm sạch.