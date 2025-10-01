Sửa xe máy mùa mưa bão được ví như “vua của mọi nghề”

6h sáng ngày 1/10, anh Quyết mở cửa tiệm sửa xe máy trên phố Đội Cấn (Hà Nội) sớm hơn mọi ngày vì biết rằng “hôm nay sẽ là một ngày bận rộn”. Hà Nội vừa trải qua trận mưa lớn vào ngày 30/9 do gặp hoàn lưu của bão Bualoi, nhưng tình trạng ngập úng cục bộ không khỏi khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử vào năm 2008 tại Thủ đô.

Dù mở cửa từ sớm nhưng ngay lập tức tiệm sửa xe của anh Quyết đã tất bật với nhiều “đơn hàng”, thậm chí có khách quen còn gọi điện từ 5h30 sáng. “Trận mưa hôm qua kéo dài từ sáng đến cuối giờ chiều, nhưng tình trạng ngập lụt khiến nhiều người phải tối muộn mới về đến nhà nên sáng sớm hôm nay, nhiều khách mang xe đến sửa để kịp giờ đi làm”, anh Quyết chia sẻ.

Chiều 30/9, Hà Nội có hơn 80 điểm ngập nặng, đến sáng 1/10 vẫn còn hơn 20 điểm ngập trên lưu vực sông Nhuệ như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, Võ Chí Công, Phúc Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long... (Ảnh: Thành Đông).

Theo chia sẻ của người thợ sửa xe máy này, tùy tình trạng hỏng hóc, anh thu mỗi xe từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. “Nhiều người lội nước dẫn đến tình trạng xe chết máy, nước vào động cơ nhưng vẫn cố đề nổ và vặn ga, khiến xe hỏng nặng hơn”, anh Quyết cho biết.

Anh này lấy ví dụ, một chiếc xe số bị ngập nước, nhẹ thì chỉ cần xả nước, thay bugi và lọc gió với chi phí khoảng 500.000-600.000 đồng. Nhưng nếu người dùng cố đề nổ trong khi nước đã vào động cơ có thể gây cong tay biên, hoặc nặng hơn là hỏng piston, khi đó chi phí sửa chữa có thể lên tới “vài triệu đồng”.

Một cửa hàng sửa xe máy trên phố Đội Cấn (Hà Nội) đến trưa ngày 1/10 vẫn đông xe chờ đến lượt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng anh Quyết, tình hình “đắt khách” còn xảy ra tại nhiều cửa hàng sửa xe khác tại Hà Nội. Thậm chí, có nơi phải dừng nhận xe vì quá tải, 2-3 thợ tất bật từ sáng vẫn không xuể.

Vì lẽ đó, nhiều người không khỏi đùa giỡn: thợ sửa xe máy mùa bão đúng là “vua của mọi nghề”. Với anh Quyết, đây đúng là dịp làm kinh tế bởi “thu nhập những ngày này có thể bằng nửa tháng bình thường”.

Tuy nhiên, người thợ này cho rằng công việc này cũng chỉ “có thời có thế”. Khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng, cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động trong phạm vi Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026, những người thợ sửa xe máy truyền thống như anh sẽ gặp ảnh hưởng.

“Chưa nói đến việc xe máy điện có khả năng lội nước tốt hơn xe máy xăng do có cấu tạo động cơ khép kín, không có ống xả và đường lấy gió như xe dùng động cơ đốt trong, việc sửa xe máy điện cũng khó khăn hơn do phụ tùng của chủng loại phương tiện này không dễ nhập như xe máy xăng truyền thống”, anh Quyết cho hay.