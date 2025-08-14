SUV Mỹ từng được khách Việt mong chờ sắp bị “khai tử”?

Truyền thông quốc tế đưa tin, Ford sẽ dừng sản xuất Escape và Lincoln Corsair vào cuối năm nay. Sự ra đi của hai mẫu xe này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nhà máy lắp ráp Louisville tại bang Kentucky, nhằm chuyển đổi thành “cái nôi” cho một số dòng xe điện giá rẻ.

Theo trang Edmunds, Ford sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn cung của Escape và Lincoln Corsair cho năm 2026, rồi chính thức “khai tử” hai mẫu này sau khi bán hết. Bronco Sport sẽ thế chỗ Escape, trở thành dòng xe “nhập môn” của thương hiệu này.

Ford Escape được định vị ở phân khúc C-SUV. Tại Mỹ, mẫu xe này có nhiều tùy chọn hệ truyền động, từ thuần xăng cho đến hybrid và hybrid cắm sạc (PHEV) (Ảnh: Ford).

Thông tin trên chưa được hãng xe Mỹ xác nhận. Một số kênh thông tấn của nước này cho rằng Ford có thể tạm dừng sản xuất hai mẫu xe trên trong lúc tái cơ cấu nhà máy Louisville nhằm chuyển đổi “xanh”, nhưng có thể tái sản xuất trong tương lai, bởi Escape có sức tiêu thụ tương đối tốt.

Trong năm 2024, Escape là mẫu SUV bán chạy thứ hai của Ford. Việc “khai tử” mẫu xe này để tập trung vào xe điện có thể là chiến lược kinh doanh không quá sáng suốt của hãng xe Mỹ, theo nhận định của giới chuyên gia.

Tuy nhiên, Ford đang nghiêm túc với các dòng xe “xanh”, khi lên kế hoạch đầu tư tới 5 tỷ USD (tương đương hơn 131 nghìn tỷ đồng) vào mô hình sản xuất ô tô thuần điện. Sản phẩm đầu tiên của dự án này là một xe bán tải cỡ trung, dự kiến ra mắt vào năm 2027 với giá bán 30.000 USD (gần 790 triệu đồng).

Tại Mỹ, Ford Escape đang có giá bán khởi điểm từ 29.515 USD (khoảng 776 triệu đồng) (Ảnh: Ford).

Ford Escape từng xuất hiện tại Việt Nam nhưng không mấy thành công, ngừng bán vào năm 2014. Đến năm 2019, sản phẩm này được lên kế hoạch quay lại thị trường nước ta với màn “chào sân” nhận được nhiều sự chú ý của khách hàng, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2019.

Trong bối cảnh thị hiếu của khách Việt đã có xu hướng chuyển dịch sang xe gầm cao ở thời điểm đó, nhiều người dùng mong chờ ngày Escape chính thức được mở bán. Nhưng điều đó đã không xảy ra, bởi theo một số nguồn tin nội bộ, Ford Việt Nam khó chốt được giá bán đủ hấp dẫn cho Escape.

Tại VMS 2019, đại diện của Ford Việt Nam từng hé lộ Escape sẽ được lắp ráp và ra mắt thị trường trong quý I/2020 (Ảnh: FVN).

Thay vào đó, hãng lựa chọn Territory nhằm lấp đầy vị trí còn trống ở phân khúc C-SUV, nhưng cũng phải đến cuối năm 2022 mẫu xe này mới được giới thiệu. Sau gần 3 năm mở bán tại Việt Nam, sức tiêu thụ của Ford Territory chỉ thua Mazda CX-5 ở nhóm xe này, bỏ xa các đối thủ còn lại.