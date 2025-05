Everest và Santa Fe sắp có đối thủ "ăn xăng như ngửi" tại Việt Nam

Phía đại lý chia sẻ, Lynk & Co 08 có thể được đưa về Việt Nam vào đầu quý III. Thông tin chưa được hãng xe Trung Quốc xác nhận nhưng theo giới chuyên gia, mẫu xe này vẫn "rộng cửa" về nước, trong bối cảnh danh mục sản phẩm của thương hiệu này vẫn còn bỏ trống phân khúc SUV hạng D.

Dài 4.820mm, rộng 1.915mm và cao 1.685mm, Lynk & Co 08 có kích thước nhỉnh hơn một chút so với Hyundai Santa Fe nhưng vẫn thua Ford Everest (Ảnh: Guangcai Auto).

Với chiều cao khá giới hạn, tổng thể của Lynk & Co 08 mang hơi hướng coupe với những đường nét hiện đại, bắt mắt đặc trưng của thương hiệu. Tuy nhiên, giá bán của "tân binh" này sẽ khó rẻ, do là xe plug-in hybrid (hybrid cắm sạc, hay PHEV).

Nhân viên tư vấn bán hàng chia sẻ, Lynk & Co 08 dự kiến có giá 1,5 tỷ đồng, đắt hơn phần lớn các đối thủ như Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ đồng) và ngang một mẫu SUV hạng E như Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng). Tại châu Âu, mẫu xe này được bán với giá khởi điểm 55.630 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Khi về Việt Nam, Lynk & Co 08 sẽ là một trong số ít những mẫu PHEV được mở bán trên thị trường. Tại phân khúc crossover cỡ D, hiện tại chỉ Kia Sorento có biến thể PHEV (Ảnh: Lynk & Co).

Chưa rõ chi tiết trang bị cũng như cấu hình các phiên bản của Lynk & Co 08 dành cho thị trường Việt Nam, nhưng mẫu xe này chỉ có 5 chỗ ngồi. Đây có thể là điểm cộng với những khách hàng không có nhu cầu mua xe 7 chỗ, nhưng thích sự rộng rãi của SUV cỡ D.

Tuy nhiên, với những gia đình trẻ sử dụng ô tô chủ yếu trong môi trường đô thị, kích thước lớn của Lynk & Co 08 sẽ là yếu tố cần cân nhắc.

Tương tự những "người anh em" đã mở bán tại Việt Nam, Lynk & Co 08 có tổng thể nội thất mang tới cảm giác hiện đại và tối giản, ít nút bấm vật lý. Khu vực trung tâm gây ấn tượng với màn hình giải trí 15,4 inch, phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch, đi kèm màn hình HUD hắt kính lái tới 92 inch.

Trang bị tiện nghi của Lynk & Co 08 được kỳ vọng sẽ khá hấp dẫn khi về Việt Nam. Tại Trung Quốc, xe còn có tùy chọn 23 loa Harman Kardon (Ảnh: Guangcai Auto).

Về khả năng vận hành, Lynk & Co 08 tại Trung Quốc có 3 tùy chọn hệ truyền động hybrid, sử dụng chung khối động cơ 1.5L tăng áp, sản sinh 161 mã lực. Đầu tiên là máy xăng kết hợp với một mô-tơ điện 215 mã lực, đi kèm bộ pin có dung lượng 21kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 120km ở chế độ thuần điện.

Thứ hai vẫn là máy xăng và mô-tơ điện tương tự, nhưng dùng pin 39,8kWh, cho quãng đường tối đa ở chế độ thuần điện lên tới 245km. Cuối cùng là máy xăng kết hợp với 2 mô-tơ điện có thông số 215 mã lực và 209 mã lực, đi kèm pin 39,6kWh, cho phạm vi 220km.

Những thông số về phạm vi di chuyển ở chế độ thuần điện như trên được thử nghiệm theo chu trình CLTC của Trung Quốc. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Lynk & Co 08 theo công bố của hãng là 5,5 lít/100km. Thông số này với các dòng xe xăng của đối thủ là khoảng 10 lít/100km.

Khi kết hợp cả động cơ xăng và điện, Lynk & Co 08 có thể đi được tới 1.100km (đầy bình xăng và đầy pin). Xe có hỗ trợ sạc nhanh, sạc từ 10-80% pin trong 33 phút (Ảnh: Guangcai Auto).

Trong số các hãng xe Trung Quốc đang được mở bán tại Việt Nam, Lynk & Co là thương hiệu tạo được dấu ấn riêng. Hãng không công bố doanh số hàng tháng, nhưng theo chia sẻ của một số người am hiểu về ô tô, mẫu Lynk & Co 01 và 06 có sự hiện diện trên đường phố, nhưng các sản phẩm có giá cao như 05 (1,599 tỷ đồng) hay 09 (2,199 tỷ đồng) thì hiếm gặp.