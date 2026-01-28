Ế ẩm, hãng xe Trung Quốc sẽ đóng gần 100 cửa hàng

Li Auto đang triển khai kế hoạch tối ưu hóa toàn diện mạng lưới bán lẻ, trong đó bao gồm việc đóng cửa khoảng 100 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trong nửa đầu năm 2026, theo nhiều nguồn truyền thông Trung Quốc.

Các điểm đóng cửa chủ yếu là những cửa hàng kinh doanh kém hiệu quả, bao gồm cả các cơ sở nằm trong trung tâm thương mại tại các thành phố hạng nhất và hạng hai.

Hãng phải điều chỉnh lại cấu trúc kênh phân phối trong bối cảnh áp lực doanh số gia tăng, theo Sina.

Li Auto sẽ đóng hàng loạt cửa hàng đặt trong trung tâm thương mại ở các thành phố lớn (Ảnh: Autohome).

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, Li Auto vận hành 548 trung tâm bán lẻ do hãng sở hữu trực tiếp tại 159 thành phố.

Trong khi đó, theo số liệu trên website chính thức, tổng số trung tâm bán lẻ trên toàn quốc của hãng lên tới 904 điểm, nếu tính cả các cửa hàng đối tác quy mô nhỏ.

Kế hoạch đóng cửa các cửa hàng hoạt động kém là một phần trong chiến lược kênh phân phối rộng hơn mà Li Auto đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Chiến lược này bao gồm việc rút các cửa hàng trong trung tâm thương mại có chi phí thuê cao và chi phí thu hút khách ngày càng tăng, đồng thời ưu tiên mở rộng các cửa hàng AutoPark tại các khu tổ hợp ô tô.

Các điểm AutoPark thường có diện tích lớn hơn, tích hợp chức năng bán hàng, giao xe và bảo dưỡng, với chi phí thuê thấp hơn so với các cửa hàng truyền thống trong trung tâm thương mại.

Song song đó, Li Auto tiếp tục đẩy mạnh mô hình cửa hàng đối tác (đại lý uỷ quyền) nhằm tăng cường hiện diện tại các thành phố hạng ba và hạng tư thông qua mô hình hợp tác chia sẻ vốn đầu tư.

Theo cách tiếp cận này, hãng phối hợp với các đối tác địa phương để chia sẻ chi phí cải tạo mặt bằng và trang thiết bị, từ đó giảm rủi ro đầu tư và mở rộng độ phủ tại các thị trường cấp thấp hơn, thay cho việc đầu tư trực tiếp quy mô lớn.

Li Auto đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn lan truyền trên mạng về việc đóng cửa hàng loạt cửa hàng và cắt giảm nhân sự. Hãng khẳng định rằng các thông tin về “đóng cửa diện rộng” là không chính xác.

Họ nhấn mạnh rằng chỉ có một số lượng nhỏ các cửa hàng trong trung tâm thương mại hoạt động kém hiệu quả dự kiến sẽ bị đóng cửa trong năm nay, và điều này không đồng nghĩa với việc thu hẹp mạng lưới phân phối trên quy mô lớn.

Doanh số năm 2025 cho thấy đằng sau các kế hoạch điều chỉnh kênh phân phối của Li Auto là những thách thức thị trường. Trong cả năm 2025, Li Auto giao khoảng 406.000 xe, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm trước, theo China EV Tracker.

Bước sang đầu năm 2026, quá trình tái cấu trúc mạng lưới bán lẻ của Li Auto tập trung vào việc nâng cao hiệu quả và cắt giảm chi phí vận hành, trong bối cảnh hãng phải đối mặt với biến động doanh số và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường xe năng lượng mới tại Trung Quốc.