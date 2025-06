Đại lý đóng cửa, thanh lý Isuzu D-Max bản thấp giá chưa tới 600 triệu đồng

Một đại lý tại Hà Nội đang chào khách mua Isuzu D-Max bản Prestige 4x2 AT (số tự động, 1 cầu) với mức giá 580 triệu đồng, tức giảm 100 triệu đồng so với giá niêm yết trước đây. Tuy nhiên, đây là xe mang kiểu dáng cũ, do D-Max được nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào tháng 10/2024.

Những tháng đầu năm, nhiều showroom từng “xả kho” D-Max Prestige 4x2 AT VIN 2023 với mức giảm khoảng 60 triệu đồng.

Theo tư vấn bán hàng, lý do đại lý Hà Nội trên đưa ra mức giảm tới 100 triệu đồng là do cơ sở này “không hoạt động nữa” nên bán thanh lý. Người bán nói rằng xe còn 3 chiếc và “không mặc cả thêm”.

Là bản cũ nhưng trang bị và thiết kế của những chiếc Isuzu D-Max Prestige 4x2 AT không khác biệt quá nhiều với xe VIN 2024 trở lên, do bản facelift chỉ thay đổi nhẹ một số chi tiết ở đầu xe (Ảnh: Đại lý Isuzu).

Mức giá thực tế của những chiếc Isuzu D-Max thuộc diện thanh lý này đang hấp dẫn nhất phân khúc, khi các mẫu bán tải còn lại đều có giá khởi điểm trên 650 triệu đồng. Đánh đổi là xe VIN 2023 và cách một đời nâng cấp, những chiếc D-Max này sẽ mất giá hơn khi bán lại, nhưng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc với những người dùng đang có nhu cầu thực sự.

Trang bị của Isuzu D-Max Prestige 4x2 AT VIN 2023 gồm có đèn Bi-LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Tuy nhiên, nội thất lại khá cơ bản khi chỉ có ghế nỉ chỉnh cơ, vô-lăng nhựa, điều hòa cơ, 4 loa âm thanh và 2 túi khí.

Điểm sáng hiếm hoi trong nội thất của xe là màn hình giải trí 7 inch có cảm ứng (Ảnh: Đại lý Isuzu).

Dù là phom cũ hay mới, Isuzu D-Max chỉ có 1 tùy chọn động cơ dầu, dung tích 1.9L, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn 350Nm; đây là điểm kém hấp dẫn của mẫu bán tải này so với các đối thủ. Phiên bản Prestige 4x2 AT VIN 2023 sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Tại Việt Nam, “mũi nhọn” của Isuzu vẫn đang nằm ở các dòng xe tải. Với xe du lịch, hãng xe Nhật Bản chỉ có 2 sản phẩm là D-Max và mu-X, nhưng đều có sức tiêu thụ khá “đuối” trong phân khúc. Việc đại lý trên phải dừng hoạt động phần nào phản ánh tình hình kinh doanh của 2 mẫu xe này.

Sau 5 tháng đầu năm, Isuzu D-Max chỉ tiêu thụ được 224 xe, thua xa Toyota Hilux (1.193 chiếc), Mitsubishi Triton (1.499 xe) và Ford Ranger (6.382 chiếc). Về phía mu-X, mẫu D-SUV này chỉ bán được 109 xe, nhỉnh hơn Mitsubishi Pajero Sport (48 chiếc), nhưng còn khoảng cách lớn với Ford Everest (4.012 xe).