Đường đẹp, ô tô ngày càng an toàn hơn thì nên nâng giới hạn tốc độ

Ở Mỹ, giới hạn tốc độ trên các đường cao tốc liên bang ở vùng nông thôn rất khác nhau. Nhiều tiểu bang giới hạn tốc độ chỉ ở mức 60 dặm/giờ (khoảng 100km/h).

Một số tiểu bang khác đặt giới hạn ở mức 80 dặm/giờ (tương ứng 130km/h). Texas thậm chí còn có một đoạn đường được đặt giới hạn ở mức 85 dặm/giờ (140km/h).

Giới hạn tốc độ hiện nay trên một số tuyến đường nông thôn ở Missouri được cho là không hợp lý (Ảnh minh họa: Ecoportal).

Giờ đây, các nhà lập pháp bang Missouri đang xem xét sửa luật, nâng giới hạn tốc độ từ 70 dặm/giờ (khoảng 110km/h) lên 75 dặm/giờ (khoảng 120km/h) trên một số tuyến đường nông thôn.

Thay đổi dự kiến chỉ áp dụng cho các tuyến đường nông thôn, còn giới hạn tốc độ trên các đường cao tốc trong bang sẽ giữ nguyên. Những người ủng hộ dự luật lập luận rằng sự thay đổi này chỉ đơn giản là đưa luật phù hợp hơn với thực tế.

Nhiều tài xế hiện nay đã lái xe với tốc độ bằng hoặc cao hơn mức đó, và các nhà lập pháp ở Missouri tin rằng ô tô đời mới được trang bị tốt hơn nhiều để xử lý tốc độ di chuyển cao hơn so với thời điểm các giới hạn hiện hành được đặt ra.

Thêm vào đó, các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và giám sát điểm mù bổ sung thêm các lớp an toàn thụ động. Quy trình sản xuất và vật liệu ô tô hiện đại làm tăng độ an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm. Lập luận đó dường như nhận được sự đồng tình của không ít người lái xe ở Missouri.

Trả lời phỏng vấn của Fox News, một số người cho rằng thực tế mọi người thường lái xe với tốc độ đó rồi, nên tôi không nghĩ có điều gì tiêu cực cả”.

Một người khác thừa nhận rằng họ thường lái xe vượt quá giới hạn khoảng 5 dặm/giờ (8km/h) nên họ thích ý tưởng này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ. Bộ Giao thông vận tải Missouri là một trong số đó. Họ lo ngại sẽ gia tăng rủi ro, chỉ ra rằng tốc độ đóng vai trò trong khoảng 1/3 số vụ tai nạn của tiểu bang.

Nhưng con số đó có thể gây hiểu lầm. Những cụm từ như “liên quan đến tốc độ” hay “tốc độ là một yếu tố góp phần” không nhất thiết có nghĩa là ai đó đang phóng nhanh trên đường cao tốc.

Một phương tiện có thể đang chạy dưới tốc độ giới hạn cho phép nhưng vẫn bị coi là quá nhanh so với tình huống. Người ta cũng có thể đơn giản nói rằng trong 1/3 số vụ tai nạn, phương tiện đơn giản chỉ liên quan đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn tốc độ đi bộ.

Nếu dự luật được thông qua, giới hạn tốc độ mới có thể được áp dụng sớm nhất vào tháng 8 năm nay.