Có nên dùng xăng E5 cho ô tô?

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, tất cả các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc phải chuyển sang kinh doanh xăng E10 (90% xăng khoáng và 10% ethanol) thay cho xăng khoáng RON 95.

Tuy nhiên, ngoài xăng E10, mặt hàng xăng E5 RON 92 vẫn được phân phối đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ các xe đời cũ sử dụng loại nhiên liệu phù hợp.

Trên thực tế, nhiều tài xế lựa chọn sử dụng xăng E5 RON 92 không hẳn vì yếu tố giá bán rẻ hơn xăng E10 RON 95, mà do tâm lý e ngại chất lượng xăng E10 không đảm bảo và muốn để ô tô làm quen từ từ với xăng sinh học.

Với nhiều chủ xe phổ thông, xăng E5 RON 92 được xem là giải pháp “an toàn tâm lý” ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Hải Long).

Loại nhiên liệu này vẫn chứa ethanol nhưng tỷ lệ chỉ ở mức 5%, giúp người dùng cảm thấy yên tâm hơn khi chuyển đổi từ xăng khoáng truyền thống sang nhiên liệu sinh học.

Trong điều kiện sử dụng hàng ngày, sự khác biệt về cảm giác lái giữa xe sử dụng xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 là không quá rõ rệt.

Một số tài xế cũng chia sẻ rằng trước khi chuyển hẳn sang xăng E10, họ muốn theo dõi thêm phản hồi thực tế của những người dùng khác, đặc biệt là các chủ xe cũ.

Vì sao nhiều người dùng ô tô e ngại xăng E10?

E10 RON 95 là loại xăng pha 10% ethanol, cao hơn mức 5% của E5 RON 92. Về mặt kỹ thuật, phần lớn ô tô đời mới đều có thể tương thích với loại nhiên liệu này, nhưng nhiều chủ ô tô vẫn có tâm lý thận trọng, không muốn là người tiên phong.

Tâm lý này chủ yếu xuất phát từ đặc tính hút ẩm mạnh của xăng E10. Cụ thể, xăng E10 có khả năng tẩy rửa và tính dung môi cao hơn xăng khoáng thông thường nên có xu hướng hòa tan và cuốn theo các cặn bẩn, tạp chất tích tụ lâu ngày trong hệ thống chứa và cung cấp nhiên liệu của ô tô, gây tắc lọc nhiên liệu, ảnh hưởng đến bơm xăng hoặc hệ thống kim phun.

Bên cạnh đó, người dùng ô tô còn e ngại nguy cơ tách lớp của xăng E10 khi nằm lâu trong bình chứa, với lớp trên là xăng có chỉ số octane thấp hơn, lớp dưới là hỗn hợp ethanol và nước.

Nước nặng hơn nên lắng xuống đáy bình, đúng vị trí bơm nhiên liệu hút xăng, gây nguy cơ han gỉ bình xăng bằng thép hoặc gây hại tới cụm bơm xăng khi sử dụng xe trở lại.

Ngoài ra, tỷ lệ phối trộn, cũng như chất lượng bảo quản nhiên liệu trong quá trình sản xuất và phân phối nếu không đảm bảo có thể gây thiệt hại cho người dùng.

Cụm bơm xăng của một chiếc xe bán tải đời cũ bị gỉ sét sau một thời gian sử dụng xăng E10 (Ảnh: Team-BHP).

Điều khiến nhiều người dùng lo ngại thực chất không nằm hoàn toàn ở bản thân xăng E10, mà còn ở mức độ đồng đều về chất lượng nhiên liệu trên thị trường.

Các chủ ô tô sử dụng xe với tần suất thấp (vài tháng một lần), những người sưu tập xe... băn khoăn về nguy cơ hỏng hóc khi xe để lâu ngày không đi, khiến xăng E10 tách lớp.

Xăng E10 không gây hại cho động cơ

Theo các chuyên gia kỹ thuật, nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn và xe được bảo dưỡng định kỳ đúng cách theo khuyến cáo của nhà sản xuất, xăng E10 không phải là mối đe dọa lớn đối với các mẫu ô tô đời mới.

Nhiều thị trường trên thế giới, như Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Thái Lan..., đã sử dụng xăng E10 từ lâu. Từ năm 2011, các nhà sản xuất ô tô cũng thường thiết kế hệ thống nhiên liệu để tương thích với xăng E10.

Tuy nhiên, rủi ro có thể xuất hiện nếu xe quá cũ hoặc hệ thống nhiên liệu đã xuống cấp, xe để lâu không sử dụng khiến nhiên liệu hút ẩm, tách lớp, hoặc chất lượng xăng tại điểm bán không đảm bảo.

Người dùng nên chọn loại xăng nào?

Trước tiên, người dùng cần kiểm tra xe của mình được nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng xăng RON 92 hay RON 95. Chỉ số RON (Research Octane Number) thể hiện khả năng chống kích nổ của nhiên liệu. Động cơ có tỷ số nén cao hoặc sử dụng tăng áp thường yêu cầu xăng RON 95 để đảm bảo vận hành ổn định.

Xăng có chỉ số octane thấp chịu nén kém, dễ gây kích nổ sớm, dẫn tới việc giảm công suất xe, động cơ rung giật, nóng máy. Về lâu dài, việc sử dụng xăng có chỉ số octan thấp hơn mức khuyến nghị có thể gây hư hỏng piston, tay biên và các chi tiết bên trong động cơ.

Thông tin về chỉ số octane của xăng phù hợp thường được in trên nắp bình xăng hoặc có trong sách hướng dẫn sử dụng xe (Ảnh: Nhật Minh).

Ngoài chỉ số RON, khuyến nghị về loại nhiên liệu phù hợp cho xe còn có AKI - chỉ số được dùng cho xăng tại Mỹ. Xăng AKI 87 tại Mỹ tương đương với chất lượng xăng RON 92 tại Việt Nam, xăng AKI 89 tương đương với khoảng RON 94-95 và xăng AKI 91-93 tương đương với RON 96-98.

Nếu xe chỉ yêu cầu mức nhiên liệu từ RON 91 hoặc RON 92 trở lên, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng E5 RON 92. Trong khi đó, các mẫu xe được khuyến nghị sử dụng xăng có chỉ số RON 95 thì chủ xe nên ưu tiên xăng E10 RON 95 để đảm bảo khả năng vận hành và độ bền động cơ.

Nếu bạn sử dụng xe phổ thông, không yêu cầu nhiên liệu có chỉ số octane cao và có tâm lý e ngại với xăng E10, thì trong giai đoạn đầu chuyển đổi có thể lựa chọn xăng E5 RON 92.

Trong khi đó, với các dòng xe được trang bị động cơ tăng áp, xe hiệu suất cao hoặc xe có khuyến cáo sử dụng nhiên liệu RON 95 trở lên, nên dùng xăng E10 RON 95 để đảm bảo khả năng vận hành tối ưu và độ bền động cơ.

Dù lựa chọn loại xăng nào, người dùng cũng nên chú ý tìm các cây xăng uy tín và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.