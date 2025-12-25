Cảnh sát giao thông Mỹ có quyền "tiền trảm hậu tấu" với lỗi quá tốc độ

Cục quản lý phương tiện cơ giới bang California (DMV) và Cảnh sát tuần tra đường cao tốc California (CHP) vừa giới thiệu FAST, một chương trình đưa những người lái xe vượt quá tốc độ 100 dặm/h (160km/h) vào diện xem xét xử lý trước khi vụ việc được đưa ra tòa. Đây là một sự thay đổi lớn trong chiến lược thực thi luật giao thông của bang có dân số lớn nhất nước Mỹ.

Theo đó, những tài xế bị bắt quả tang lái xe quá 160km/h ở California có thể bị tước quyền lái xe trước khi thẩm phán xét xử vụ việc.

Chạy xe quá tốc độ là một lỗi phổ biến ở nhiều nơi (Ảnh minh họa: CA_DMV).

Thay vì chờ đợi phán quyết của tòa án, phiếu phạt quá tốc độ sẽ được gửi ngay lập tức đến Chi nhánh an toàn lái xe của DMV để xem xét xử lý hành chính. Từ đó, các quan chức có thể quyết định tạm thời đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép lái xe, sau đó mới đưa sự việc ra giải quyết tại tòa.

Đây là một sự thay đổi lớn so với cách làm phổ biến trên toàn nước Mỹ. Thông thường, việc đình chỉ hay thu hồi giấy phép lái xe của công dân thường căn cứ trên phán quyết của tòa án. Giờ đây, theo chương trình FAST, DMV có thể nhanh chóng can thiệp sớm để xác định xem có cần hành động gì trước khi ra tòa hay không.

“Chúng tôi tin rằng việc can thiệp sớm là chìa khóa để cứu mạng nhiều người. Chúng tôi muốn hành động ngay lập tức đối với những người có hành vi lái xe nguy hiểm trước khi sự bất cẩn của họ dẫn đến tai nạn chết người. Chúng tôi đang chủ động, và cùng với các đối tác từ Cảnh sát tuần tra đường cao tốc California, chúng tôi sẵn sàng ngăn chặn hành vi lái xe liều lĩnh này”, Giám đốc DMV Steve Gordon cho biết.

Tính cấp bách của chương trình được chứng minh bằng số liệu cụ thể. Theo dữ liệu của Cảnh sát tuần tra đường cao tốc California, lực lượng thực thi pháp luật đã lập khoảng 1.600 phiếu phạt mỗi tháng đối với lỗi lái xe vượt quá tốc độ 160km/h. Chỉ riêng trong năm 2024, hơn 18.000 tài xế đã bị phạt vì chạy quá tốc độ.

Đầu năm nay, Cảnh sát tuần tra đường cao tốc California đã triển khai 100 xe tuần tra có thiết kế kín đáo, được đánh dấu đặc biệt nhằm hòa lẫn vào dòng giao thông và bắt quả tang những hành vi lái xe mà họ mô tả là “như lái xe trong trò chơi điện tử”.

Trong 6 tháng đầu tiên triển khai, các xe này đã góp phần bổ sung gần 33.000 phiếu phạt liên quan đến tốc độ, bao gồm hơn 1.100 vụ chạy quá tốc độ (trên 160km/h). Chương trình thí điểm sẽ được theo dõi chặt chẽ, với việc Cục quản lý phương tiện cơ giới bang California, so sánh kết quả phạt với dữ liệu của năm trước để xác định xem phương pháp này có thực sự giúp làm giảm tai nạn hay không.