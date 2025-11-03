Bạn có dám giao con cho chiếc Toyota tí hon này đưa đi học không?

Tại Triển lãm Phương tiện di động Nhật Bản năm nay (Japan Mobility Show 2025), gian hàng của Toyota tràn ngập những ý tưởng tương lai độc đáo, từ robot giao hàng 8 chân cho đến minivan Lexus 6 bánh. Và giữa hàng loạt sản phẩm công nghệ ấn tượng ấy, có một chiếc xe điện tự lái trông như quả bóng thu hút sự chú ý đặc biệt của khách tham quan: Kids Mobi.

Được điều khiển bởi AI, chiếc xe concept "tí hon" này xóa nhòa ranh giới giữa ô tô đồ chơi và xe thật (Ảnh: Toyota).

Kids Mobi có thiết kế bo tròn như con nhộng, với bánh xe ẩn bên trong và “đôi mắt” LED thể hiện biểu cảm sinh động. Ngay cả cụm cảm biến trên nóc xe cũng được tạo hình như đôi tai, khiến tổng thể chiếc xe trông như một nhân vật hoạt hình bước ra từ phim Pixar.

Phần mái che có lẽ lấy cảm hứng từ truyện khoa học viễn tưởng, bật mở hướng lên trên, để lộ một ghế đơn vừa vặn cho trẻ cao tối đa 1m3. Khi trẻ đã ngồi vào trong, mái che đóng lại, và trợ lý AI “UX Friend” xuất hiện, vừa trò chuyện vừa chơi đùa cùng hành khách nhí trong suốt hành trình.

Dù Kids Mobi được thiết kế vận hành hoàn toàn bằng công nghệ tự lái, Toyota cho biết trẻ em vẫn có thể tương tác và tham gia vào quá trình điều khiển xe, để có cảm giác tự mình cầm lái.

Được thiết kế dành cho trẻ nhỏ, nên Kids Mobi có màu sắc tươi tắn, sặc sỡ (Ảnh: Toyota).

Việc cha mẹ để trẻ nhỏ ra phố một mình trong chiếc xe tự lái nghe có vẻ hơi "hoang đường", thậm chí đáng lo ngại, nhưng Toyota tin rằng trong tương lai, đây có thể là phương tiện còn an toàn hơn cả xe buýt trường học.

Hiện tại, Kids Mobi vẫn chỉ là mẫu xe ý tưởng, nhưng đại diện Toyota cho biết nó phản ánh “mục tiêu cuối cùng” của Trung tâm Dữ liệu AI x Robotics của hãng, tức là dự án sẽ tiếp tục được phát triển sau khi triển lãm kết thúc.

Đáng chú ý, tại triển lãm năm nay Toyota còn mang đến một mẫu robot thân thiện khác có thể trở thành người bạn đồng hành thú vị cho trẻ em: Chibibo.

Khi không hoạt động, Chibibo ngồi xuống trong tư thế nghỉ ngơi, trông chẳng khác gì một thú cưng robot trung thành (Ảnh: Toyota).

Đây là robot 4 chân có thể đi bên cạnh người và xe, được thiết kế như giải pháp giao hàng chặng cuối. Theo hình ảnh công bố, Chibibo có thể giúp trẻ mang cặp sách, hộp cơm hoặc các đồ vật khác quá nặng đối với trẻ.

Thiết kế giống loài nhện cho phép robot di chuyển qua các con hẻm hẹp, leo cầu thang, mang hàng hóa đến những nơi xe không thể vào.